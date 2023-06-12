Ким Чен Ын поздравил Россию с большими успехами Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку России и пожелал здоровья Путину

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, который отмечается 12 июня, передает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его словам, российский народ достиг больших успехов в деле «защиты достоинства и безопасности своей страны», несмотря на все сложности.

Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение, — заявил Ким Чен Ын.

К финале своего послания северокорейский лидер пожелал крепкого здоровья президенту России Владимиру Путину и благополучия российскому народу.

Ранее в МИД Южной Кореи сообщили, что 31 мая IMO приняла на 107-й сессии Комитета по безопасности на море (MCS) в Лондоне резолюцию, осуждающую запуски ракет КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства. В организации призвали соблюдать правила, в том числе предоставление предварительного уведомления перед любыми ракетными испытаниями. Это был первый случай, когда IMO выпустила осуждение в форме резолюции.

По мнению Пхеньяна, подобный формат показывает, что миссия организации по международному сотрудничеству оказалась «полностью политизирована», а укрепление национальных сил обороны является «суверенным правом» КНДР и необходимо для защиты от США.