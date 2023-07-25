Военный эксперт не исключил поставки боеприпасов из КНДР в Россию Военэксперт Сивков: Шойгу может договориться о поставках боеприпасов из КНДР в Россию

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время своего визита в КНДР может договориться о поставках боеприпасов Северной Кореи в Россию, заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. Он также отметил, что министр проведет встречи по военному сотрудничеству двух стран.

Может быть все, что угодно. Безусловно, будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества России и КНДР. Причем будут обсуждаться не только военные вопросы, но и политические, — заявил Сивков.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что отношения КНДР с Россией сейчас находятся «на высоте».

Северная Корея более активно, чем Китай, выступает в поддержку российского внешнеполитического курса. В ответ Россия старается помогать КНДР чем можно, в основном в гуманитарных вопросах, — сказал Леонков.

При этом он отметил, что обсуждение военного сотрудничества в нынешних условиях — «дело подсанкционное».

Ранее сообщалось, что Шойгу возглавит делегацию, которая отправится в КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950–1953 годов. В министерстве подчеркнули, что визит Шойгу в Пхеньян поспособствует укреплению военных связей и станет важным этапом сотрудничества между государствами.