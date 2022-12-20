В Люксембурге разрешили разблокировать замороженные до санкций активы НРД Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные из-за санкций активы российских инвесторов

Фото: Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Министерство финансов Люксембурга выдало лицензию на разблокировку части замороженных из-за санкций активов российских инвесторов, соответствующий документ появился на официальном сайте ведомства. Речь идет о средствах, которые были заблокированы в международной финансовой системе Clearstream до введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июня 2022 года. Инвесторы смогут провести операции со своими активами до 7 января 2023 года включительно.

Инвесторам вернут доступ к активам только для прекращения всех операций, контрактов и других соглашений. Лицензия будет действовать до 7 января 2023 года включительно, — сказано в тексте документа.

В ведомстве уточнили, что после завершения всех операций, у владельцев активов будет 10 рабочих дней, чтобы письменно уведомить об этом Минфин страны. В документе отмечается, что сроки при этом не должны превышать пяти рабочих дней после 7 января.

В ноябре Politico оценил сумму замороженных за рубежом российских активов в €68 млрд. По данным издания, основная часть активов заморожена в Бельгии, где находится около €50 млрд, и Люксембурге — €5,5 млрд.

Аналитик Александр Асафов ранее заявил, что Евросоюз пытается создать видимость единства по вопросам антироссийских санкций, но на самом деле его нет. Он добавил, что все европейские страны пытаются найти обходные пути для продолжения сотрудничества с Москвой, но продолжают вводить санкции под давлением США. При этом разногласия во время обсуждений приводят к блокировке принятия единых соглашений, отметил эксперт.