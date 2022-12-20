Аналитик уличил страны Евросоюза в желании обойти антироссийские санкции Аналитик Асафов уличил страны Евросоюза в желании обойти антироссийские санкции

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Евросоюз пытается создать видимость единства по вопросам антироссийских санкций, но на самом деле его нет, считает аналитик Александр Асафов. Как рассказал он в беседе с Lenta.ru, все европейские страны пытаются найти обходные пути для продолжения сотрудничества с Москвой, но продолжают вводить санкции под давлением США. При этом разногласия во время обсуждений приводят к блокировке принятия единых соглашений, отметил эксперт.

Дело в том, что все участники соглашений осознают: пока американское давление в этом направлении сохраняется, санкции необходимо вводить. Но мы видим, что по вопросу усиления давления, выделения денег для Украины появляется пространство для торга, все пытаются урвать себе дополнительные преференции по примеру Венгрии и Польши, блокируя принятие единых соглашений, — отметил Асафов.

Аналитик пояснил, что некоторые члены ЕС в обмен на поддержку антироссийских санкций требуют себе квоты на получения российских углеводородов, тогда как другие пытаются получить помощь из бюджета Евросоюза. Эксперт добавил, что некоторые страны в ходе обсуждений пытаются добиться разрешения на поставку собственного вооружения Украине. Все это, по его словам, становится причиной разногласий.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва ранее заявила, что Венгрия не поддержала введение в Евросоюзе потолка цен на газ, Австрия и Нидерланды воздержались, остальные страны проголосовали за. Она подчеркнула, что дискуссия о новом механизме формирования цен на энергоресурс длилась весь день.