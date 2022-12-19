Стало известно, какие страны не поддержали потолок цен на газ Венгрия выступила против потолка цен на газ, Нидерланды и Австрия воздержались

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Венгрия не поддержала введение в Евросоюзе потолка цен на газ, Австрия и Нидерланды воздержались, остальные страны проголосовали за, пишет ТАСС со ссылкой на министра климата и окружающей среды Польши Анну Москву. Она подчеркнула, что дискуссия о новом механизме формирования цен на энергоресурс длилась весь день.

Спустя несколько часов мы вернулись с компромиссом. Воздержались Австрия и Нидерланды, против была Венгрия, все остальные страны с большим или меньшим уровнем энтузиазма поддержали это решение, — заявила министр.

11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены были смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.

19 декабря страны Евросоюза достигли политической договоренности по этому вопросу. Потолок цен на газ в Евросоюзе вступит в силу 15 февраля в случае преодоления ценовой отметки в €180 за МВтч. Ограничение изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам. Свое согласие также дала Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения.