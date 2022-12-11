Bloomberg: 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на нефть из России

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В Евросоюзе представители 12 стран потребовали снизить потолок цен на российский газ, передает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Агентство отметило, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.

Группа из 12 государств, входящих в Европейский союз, потребовала снизить потолок цен на российский газ. У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены, — сказано в публикации.

Предложение было отправлено за четыре дня до экстренной встречи глав энергетических ведомств Евросоюза, которые должны согласовать этот вопрос.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее заявил, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского газа, так как Афины активно ведут поиски по месторождениям углеводородов. По его словам, месторождения ранее были обнаружены к юго-западу от Крита и к юго-западу от Пелопоннеса. Глава правительства уверен, что совместные усилия с Израилем и Кипром могут обеспечить энергонезависимость Европы. Он добавил, что Афины продолжат обеспечивать «энергетическую безопасность для граничащих с Грецией стран».