Страны ЕС договорились о потолке цен на газ Reuters: страны ЕС договорились о лимите цен на газ в €180 за МВт/ч

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Страны Евросоюза достигли политической договоренности по вопросу лимита цен на газ, передает Reuters со ссылкой на чешское председательство в европейской организации. По данным агентства, потолок цен на газ в Евросоюзе вступит в силу 15 февраля в случае преодоления ценовой отметки в €180 за МВт/ч. Ограничение изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам

Договоренность о лимите цен на энергоресурс была достигнута, несмотря на предыдущие разногласия. В частности, свое согласие дала Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения.

Германия и другие страны, скептически относящиеся к ограничению, искали дополнительные гарантии, что оно будет приостановлено, если появятся негативные последствия, сообщает агентство.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия выступает против установления лимита цен на газ, поскольку считает его вредным и опасным, однако у Будапешта есть ощущение, что такие меры введут при любом развитии событий. По его словам, ценовой потолок ставит под угрозу безопасность поставок углеводородов.

11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.