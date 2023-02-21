Ядерная весна 2023-го: к чему приведет ракетное обострение между США и КНДР Новые запуски ракет Пхеньяном сильно накалили обстановку в северной части Тихого океана

Фото: Ahn Young-joon/AP/TASS

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря

С 22 февраля США и Южная Корея проведут совместные учения с использованием подводных лодок. В рамках маневров будет отрабатываться концепция «расширенного сдерживания КНДР». Эти маневры — ответ на возобновление Северной Кореей ракетных запусков 18–20 февраля, которые встревожили все тихоокеанские страны. И неудивительно — Пхеньян испытал межконтинентальную ракету и две ракеты с установки реактивной системы залпового огня (РСЗО). Первая способна долететь до США, а вторая, если верить Пхеньяну, может быть оснащена тактическими ядерными боеголовками, чтобы одним ударом уничтожить, например, крупную базу ВВС. Учитывая грядущие плановые учения США и РК (Республика Корея), которые те обещают провести с большим размахом, и воинственный настрой всех сил, в регионе стоит ожидать серьезного обострения ситуации.

Дальность полета — 13–14 тысяч км

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) был произведен во второй половине дня 18 февраля. КНДР в этом году испытывала ракеты, по ее меркам, достаточно давно — только 1 января. Правда, наблюдавшим за Северной Кореей военным из США, Японии и РК сразу стало ясно, что полетело «что-то большое», так как ракета летала более часа и ее видели над Японией.

На следующий день СМИ КНДР в подробностях прояснили, что произошло, в основном подтвердив и несколько уточнив озвученные по горячим следам оценки соседей. Согласно сообщению северокорейской газеты «Нодон Синмун», запуск МБР «Хвасон-15» в субботу прошел по личному указанию лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках учений по внезапной проверке боеготовности ракетных подразделений. Вождь утром дал приказ произвести атаку по целям условного противника, а во второй половине дня ракета полетела с аэродрома Сунан под Пхеньяном. Согласно данным КНДР, система поднялась на 5769 км, пролетев 989 км. Она находилась в воздухе почти 1 час и 7 минут. Как утверждалось, был успешно поражен заданный район в водах Японского (Восточного) моря.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Сеул, Южная Корея, военный парад в Пхеньяне в ознаменование 75-летия основания вооруженных сил

На подготовку жидкотопливной МБР к старту и стрельбам ушло почти девять с половиной часов. По результатам Центральный военный комитет КНДР высоко оценил уровень готовности и реальные боевые возможности подразделений, на вооружении которых состоят МБР.

Запуск вызвал большую обеспокоенность у США, РК и Японии. Эксперты быстро вычислили: если бы ракета полетела не по завышенной («свечкой») траектории, а под углом 30–45 градусов, что оптимально для дальности, то она смогла бы улететь на 13–14 тысяч километров и поразить любой объект на территории США. С учетом обстоятельств учений также был сделан вывод, что КНДР завершила стадию испытаний и как минимум некоторые МБР уже стоят на боевом дежурстве. Правда, в Сеуле некоторые специалисты отметили, что пока рано говорить о полной готовности ракеты, так как испытания не прошли в нужном режиме для тестирования процесса повторного входа боеголовки в атмосферу. Были высказано мнение, что не произошло и отделение ее боевой части.

По мнению американских и южнокорейских специалистов, посредством запуска МБР Пхеньян выразил своё недовольство фактом недавнего заседания Совбеза ООН, посвящённого северокорейской проблематике, а также американо-южнокорейскими учениями, проводимыми в рамках реализации концепции расширенного сдерживания.

Пхеньян намекнул, что может многое

Впрочем, несмотря на понимание мотивов КНДР, США и РК быстро решили провести новые учения, которые стали ответом на ракетный запуск. 19 февраля в район Корейского полуострова с Гуама прибыл стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В, способный нести ядерное оружие. Он, американские самолеты сопровождения F-16, а также южнокорейские истребители F-35A и F-15K провели совместные учения, где имитировался ответный удар по противнику. То есть в ответ на ракетный старт Северную Корею попытались запугать самолетами союзников.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Бомбардировщик B-1B ВВС США и истребитель F-35A ВВС Южной Кореи (вверху)

Правда, на этом дело не закончилось, возник новый виток напряженности. Утром 20 февраля подразделение дальнобойной артиллерии Западного фронта армии КНДР провело учебные стрельбы из сверхкрупной РСЗО калибра 600 мм, которая названа «новейшей системой многозарядного и высокоточного оружия». Всего было выпущено две ракеты, которые преодолели расстояния в 395 и 337 километров и «успешно поразили условные цели в заданном районе». Подчёркнуто, что данный вид вооружения (KN-25 в западной классификации) является «средством тактического ядерного удара, обладающим огромной мощью, достаточной для вывода из строя оперативного аэродрома противника с помощью одной установки, способной выпустить четыре ракеты».

В Сеуле посчитали, что таким образом Пхеньян прозрачно намекнул, что при необходимости он сможет при помощи залпа только одной установкой 600-мм РСЗО уничтожить любую крупную военно-воздушную базу, расположенную на территории РК. Интересно, что большие военные аэродромы, где находится основное количество самолетов ВВС Южной Кореи и США, расположены в районе городов Чхончжу, Осан и Кунсан. Это примерно 340–390 км от места запуска северокорейских РСЗО. Посыл очевиден: КНДР потренировалась в условном уничтожении этих баз ВВС РК и США в ответ на учения днем ранее.

Тихий океан будет ракетным стрельбищем

В тот же день было опубликовано официальное заявление Ким Ё Чжон, младшей сестры Ким Чен Ына. Она подчеркнула, что Пхеньян внимательно следит за действиями противников и намерен дать очень мощный и ошеломляющий ответ на враждебные в отношении него меры.

Интересно, что Ким в одном заявлении смогла и оскорбить, и как бы успокоить Южную Корею. Дословно было сказано следующее:

Отребье Южной Кореи не должно совать нос во всякое дело, как сейчас, выдавая себя за «смелого». Им лучше думать, какую беду повлекут за собой такие акты. Говорю для дураков: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Ким Ё Чжон

Ким также ответила на слова скептиков, подчеркнув, что запуск МБР прошел успешно и всё функционировало нормально.

Она обвинила США в проведении враждебной политики в отношении Пхеньяна и раскритиковала действия и решения Совбеза ООН, который вместо обеспечения мира и безопасности становится проводником линии Вашингтона. Ким Ё Чжон отметила, что Тихий океан «будет нашим ракетным стрельбищем, а вот частота его использования зависит от поведения Вашингтона». То есть были анонсированы новые ракетные запуски, нацеленные на США. Видимо, речь идет в первую очередь о ракетах средней и большой дальности.

«Ответ на ответ» продолжили США и Южная Корея, осудив действия КНДР. Сеул также ввел дополнительные односторонние санкции против Пхеньяна, под которые попали четыре физических лица и пять организаций КНДР. Впрочем, понятно, что данные меры носили символический характер, «чтобы не оставлять действия Севера без наказания», пусть даже и условного.

Одновременно стало известно, что уже 22 февраля США и Южная Корея проведут совместные учения с использованием подводных лодок. В рамках маневров будет отрабатываться концепция «расширенного сдерживания КНДР», в частности, союзники будут практиковаться в нанесении ударов по Северной Корее — с подлодок США планируется произвести запуск баллистических ракет. Кроме того, с середины марта союзники анонсировали проведение крупномасштабных военных учений «Щит свободы» (Freedom shield), где запланированы участие большого количества войск, боевой техники, стрельбы, а также отработка как оборонительных, так и наступательных действий. Данные маневры станут первыми после прихода к власти в РК консервативного президента Юн Сок Ёля, который выступает за силовое давление на Пхеньян и всяческое развитие военного союза с Вашингтоном, что отличает Юна от предыдущего правительства РК, пытавшегося активизировать межкорейское сотрудничество и снизившее масштаб учений с США. Потому, как можно предположить, учения будут подчеркнуто крупными и направленными против КНДР.

Фото: South Korea Airforce/Keystone Press Agency/Global Look Press Американские истребители-невидимки F-35B на авиабазе в Кунсане, в 270 км к югу от Сеула

У северокорейских военных «чешутся руки»

Тактика, выражающаяся в обмене выпадами между Северной Кореей и США и РК, а также общий стратегический анализ подхода сторон с очень большой долей уверенности позволяют предположить, что Корейский полуостров ждут неспокойные конец февраля и весна. Пхеньян, Вашингтон и Сеул настроены очень воинственно. КНДР четко дала понять, что учения союзников ее сильно нервируют и она будет на них отвечать, в первую очередь ракетными запусками. США и РК, наоборот, будто подталкивают Пхеньян, проводя и планируя новые и более крупные учения.

По мнению экспертов, у ракетчиков КНДР уже давно «чешутся руки», так как им надо доводить до ума разного рода ракеты, чем они, похоже, с удовольствием и займутся в ближайшее время, так как США и РК не скупятся на предоставление им соответствующих поводов. У КНДР еще не испытана впервые показанная на параде в Пхеньяне 8 февраля твердотопливная МБР, надо еще отшлифовать запуски жидкотопливных МБР, есть «сырые» ракеты средней дальности, подводного базирования, ведутся разработки гиперзвукового оружия, крылатых ракет большой дальности. Кроме того, всё уже давно готово к испытания ядерного оружия, и Пхеньян, судя по заявлениям, намерен испытать компактный ядерный боезаряд. Ответ США и из союзников в лице Южной Кореи и Японии выльется в концентрации авианосных группировок, стратегических бомбардировщиков, истребителей-невидимок, атомных подводных лодок и всевозможных учениях с их использованием. Всё это ждет Северо-Восточную Азию уже в очень скором будущем.

Сеул