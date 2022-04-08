Тревожный юбилей: Пхеньян и Сеул агрессивно подошли к 110-летию Ким Ир Сена

В ближайшие дни в Северной Корее грядет целая серия крупных праздников, которые, как ожидают эксперты, Пхеньян отметит не только демонстрациями и выставками, но и очередными запусками ракет или даже возобновлением ядерных испытаний. В ответ на это Сеул дал понять, что не намерен сидеть сложа руки и готовит свой ответ Северу путем возобновления крупномасштабных маневров с США с возможным привлечением стратегических бомбардировщиков, атомных подлодок и авианосных соединений.

В Вашингтоне, где последние несколько лет потратили немало сил, уговаривая Южную Корею занять более жесткую позицию в отношении КНДР, не скрывают того, что с новым руководством в Сеуле, которое победило на недавних президентских выборах, им будет куда проще достичь взаимопонимания.

Апрель для Страны чучхе — всегда особенный месяц. 15 апреля отмечается, пожалуй, самый главный и важный государственный праздник, который в КНДР поэтически называют День солнца . Это день рождения основателя Северной Кореи, ее первого лидера Ким Ир Сена . В нынешнем году все празднества обещают быть на порядок более масштабными, так как в 2022 году исполняется юбилей — 110 лет со дня рождения Ким Ир Сена.

На это накладывается еще ряд юбилеев, но уже связанных с нынешним лидером Страны чучхе Ким Чен Ыном . Ровно 10 лет назад, 11 апреля 2012 года, он официально принял бразды правления государством после смерти своего отца Ким Чен Ира, будучи назначенным первым секретарем Трудовой партии Кореи, а 13 апреля стал первым председателем Государственного комитета обороны КНДР, который на тот момент был главным руководящим органом.

Таким образом, в ближайшие дни КНДР начнет отмечать целую серию действительно очень важных для нее юбилеев. Как СМИ самой Северной Кореи, так и зарубежные источники сообщают, что в стране буквально уже завтра начнется серия праздничных мероприятий — ожидается большое количество демонстраций, народных гуляний, концертов и, скорее всего, крупный военный парад.

Dirk Renckhoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Однако иностранных экспертов интересует больше другое. В последние недели КНДР вела активные приготовления к продолжению запусков баллистических ракет большой дальности. Напомним, что 24 марта КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) « Хвасон-17 » (по данным Сеула и Вашингтона — « Хвасон-15 », предыдущей версии ракеты), которая способна поражать любую точку США и лететь на расстояние более 15 тысяч километров. Однако Пхеньян дал понять, что не намерен на этом останавливаться, а потому очень высока вероятность, что на днях будет запущена либо новая МБР, либо будет осуществлена попытка вывода на околоземную орбиту спутника Земли — такую операцию КНДР также отрабатывала в ходе стартов в феврале — марте этого года. Не исключается и возможность тестовых стартов новых видов баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) средней дальности «Пуккыксон-4» и « Пуккыксон-5 ».

Стоит признать, что иностранных наблюдателей в последнее время не особо удивляют даже межконтинентальные ракеты КНДР. Но вот ядерные испытания — совсем иное дело. Именно на этом направлении ожидаются подвижки после почти пяти лет затишья. Как сообщалось в СМИ, Северная Корея ведет активные восстановительные работы на своем единственном ядерном полигоне на северо-востоке страны в районе местечка Пхунгери, а потому существует большая вероятность «праздничного подрыва» и ядерных боезарядов. По крайней мере, американские и южнокорейские специалисты уже отмечали, что возобновление Пхеньяном испытаний атомного оружия — только вопрос времени. А с учетом апрельской серии юбилеев нет более символически подходящего для КНДР периода, чем нынешний.

В самом худшем случае от Пхеньяна ждут фейерверка, когда в течение нескольких дней он проведет испытания практически всего, что упомянули иностранные эксперты — новых МБР, БРПЛ, вывода спутника на орбиту, каких-то новейших видов вооружений типа гиперзвуковых ракет, а также подрыва тактических ядерных боеголовок.

По крайней мере, все это было официально заложено КНДР в план развития вооруженных сил, и Пхеньян, надо отдать ему должное, последовательно все это выполняет. А юбилейный День солнца и десятилетие нахождения Ким Чен Ына на посту лидера страны, повторимся, создают очень хороший повод для всех этих испытаний, которые будут преподнесены народу КНДР как достижения Ким Чен Ына по части укрепления обороноспособности Северной Кореи. Более того, нынешние праздники скорее даже требуют подобных действий с учетом принятых в КНДР традиций.

В соседней Южной Корее за всем этим внимательно наблюдают и готовят свои ответы.

Так, 1 апреля в ходе церемонии открытия Стратегического ракетного командования Сухопутных войск и Командования ПРО ВВС Республики Корея (РК) министр обороны РК Со Ук подчеркнул, что их страна обладает всеми необходимыми силами и средствами, чтобы нанести упреждающий удар по КНДР баллистическими ракетами, если будет установлено, что последняя готовится атаковать Юг.

Кроме того, 12 апреля стартуют совместные американо-южнокорейские военные учения, которые пройдут в два этапа: сначала до 15 апреля, а затем с 18 до 28 апреля. Как стало известно, на этот раз союзники намерены провести их с размахом, от чего в последние годы воздерживались как из-за пандемии коронавируса, так и по причине попыток Сеула наладить отношения с Пхеньяном.

Согласно сообщениям американских СМИ, побывавшая на днях в Вашингтоне делегация южнокорейских политиков во главе с депутатом Пак Чином передала руководству США просьбу избранного президента РК Юн Сок Ёля, который победил на президентских выборах 9 марта, «усилить меры по обеспечению расширенного сдерживания США на Корейском полуострове».

Если говорить более конкретно, то представители нового руководства Южной Кореи запросили, чтобы США возобновили практику направления в Корею стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, атомных подводных лодок, «истребителей-невидимок» и прочих видов стратегических вооружений США.

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

По другим сведениям, политики РК попросили также рассмотреть вопрос направления к Корейскому полуострову и авианосных группировок США, которые Пхеньян обычно воспринимает как очень серьезную для себя угрозу.

Избранный президент Юн Сок Ёль, который официально примет бразды правления страной 10 мая, не пожалел времени и пару дней назад посетил крупнейшую базу ВС США в Южной Корее Camp Hamphreys в Пхентхэке, где встретился с военнослужащими базы и командованием военным контингентом США, лично подчеркнув свое намерение активизировать сотрудничество Сеула и Вашингтона в сфере обороны, безопасности в целях реагирования на различные угрозы — в первую очередь ту, которая исходит от Северной Кореи.

В Вашингтоне не скрывают своего удовлетворения, что на недавних выборах в Южной Корее победил «их» кандидат. Нынешних лидер РК Мун Чжэ Ин, который представляет лагерь демократов, делал ставку на развитие сотрудничества с Северной Корее, считая это лучшим способом гарантии безопасности и мира на Корейском полуострове. При Мун Чжэ Ине Сеул в попытке наладить отношения с КНДР часто разными способами саботировал попытки США усилить давление на Северную Корею и развить сотрудничество Соединенных Штатов, Японии и РК в военной сфере. Юн Сок Ёль же представляет лагерь консерваторов, которые всегда выступали с антисеверокорейских и проамериканских позиций, что очень хорошо заметно по первым шагам избранного лидера Южной Кореи. Юн также дал понять, что намерен более активно участвовать в акциях давления на Китай со стороны США, а также развивать сотрудничество в военной сфере с Японией, чего так не хотели демократы во главе с Муном.

Всё это сформировало на Корейском полуострове сейчас достаточно опасную конфигурацию сил, когда и на Юге, и на Севере обе стороны настроены решительно демонстрировать военные мускулы, пытаясь устрашить противника. Это подогревается ожесточенным противостоянием крупных держав в лице США, Китая и России, которые также не хотят уступать друг другу, а потому прямо или косвенно будут подталкивать и своих протеже к активным действиям. Не исключено, что более острая фаза противостояния на Корейском полуострове начнется совсем скоро или даже в ближайшие часы — уже в понедельник КНДР отметит десятилетие назначения Ким Чен Ына лидером Трудовой партии Кореи.