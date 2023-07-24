КНДР провела новые испытания баллистической ракеты Офис премьера Японии сообщил о новом запуске ракеты в КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северокорейские военные произвели очередной запуск баллистической ракеты, сообщила пресс-служба аппарата премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Twitter. В то же время японская береговая охрана уточнила, что боеприпас уже упал.

Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, — рассказали в офисе премьера.

Представители Береговой охраны Японии, в свою очередь, призвали экипажи судов не приближаться к обломкам боеприпаса и сообщать незамедлительно сообщать властям.

Ранее стало известно, что КНДР произвела пуск двух крылатых ракет в сторону Японского моря. По данным агентства Kyodo, этот шаг стал ответом Пхеньяна на усиление сотрудничества Южной Кореи и США в вопросах сдерживания КНДР.

Недавно постоянный представитель Северной Кореи при международной организации Ким Сон заявил, что Вашингтон пытается разместить ядерное оружие на Корейском полуострове. По его словам, с этой целью США направляют подлодку данного типа в Южную Корею. В апреле этого года Вашингтон и Сеул приняли декларацию, согласно которой будет организована консультативная группа по проблемам ядерного планирования. Белый дом дал обещание Сеулу использовать «всю силу альянса» в случае удара со стороны КНДР.