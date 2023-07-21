«Полный нокаут»: каким вышел фильм «Оппенгеймер» про «отца ядерной бомбы» Кристофер Нолан снял свой первый байопик про физика Роберта Оппенгеймера

Фото: @UniversalPictures/youtube.com

21 июля в мировой прокат выходит новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Историческая драма длится три часа и рассказывает историю физика, создавшего ядерную бомбу и поплатившегося за свою разработку. Роль Роберта Оппенгеймера сыграл ирландский актер Киллиан Мёрфи. Кроме него в картине задействованы Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни — младший и Гэри Олдман. Какой получилась первая биографическая драма Кристофера Нолана и как картину оценили зарубежные критики — в материале NEWS.ru.

Кто подсказал Нолану идею фильма «Оппенгеймер»

Идея нового фильма пришла к режиссеру во время съемок фильма «Довод». Роберт Паттинсон, сыгравший одну из главных ролей, подарил Нолану сборник речей американского физика Роберта Оппенгеймера, написанных им после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. История физика-теоретика, создавшего оружие смерти, поразила режиссера, и он решил исследовать персонажа в полноценном фильме.

«Читая речи людей, выступавших в то время, ты видишь, как они борются с последствиями того, что произошло и что они натворили. Мне стало очень интересно не использовать их как аналогию в научно-фантастическом смысле, а рассказать реальную историю, действительно попытаться побывать там и дать людям почувствовать, каково быть Оппенгеймером в те моменты», — рассказал Нолан в интервью The Hollywood Reporter.

Режиссер увлекся не только историей Оппенгеймера, но и историческим периодом 1920-х годов в целом. Он отметил, что начало ХХ века стало «революцией в физике, которая очень близко подошла к прорывам в других сферах жизни — музыке Стравинского, модернизме, литературе, живописи Пикассо».

О чем фильм «Оппенгеймер»

В центре истории — жизнь и работа гениального физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. Во время Второй мировой войны он возглавлял «Манхэттенский проект» и вместе с группой ученых разработал атомную бомбу для Соединенных Штатов Америки. Члены «Манхэттенского проекта» в том числе участвовали в сборке бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

В фильме показаны работа над созданием и испытанием оружия, моральные терзания физика, его личная жизнь, пристрастия в политике и тяга к женщинам. Зрители увидят и обеспокоенных ученых вроде Альберта Эйнштейна, которые обратились к американскому правительству с предложением вступить в гонку вооружений, чтобы не проиграть войну нацистской Германии, которая также разрабатывала ядерное оружие.

В основу сценария Кристофера Нолана лег биографический роман Мартина Шервина и Кая Бёрда «Оппенгеймер: триумф и трагедия Американского Прометея». Писатели работали над рукописью 25 лет и получили за нее Пулитцеровскую премию.

Как снимали «Оппенгеймера»

Для Нолана это первый байопик. Он длится чуть больше трех часов, но снят был в рекордно короткие для режиссера сроки.

«Мы сняли фильм невероятно быстро. Закончили съемки за 57 дней. Темп был безумным», — рассказал исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи в рамках подкаста WTF.

По словам Нолана, он предпочитает традиционные методы съемок и не фанат использования компьютерных технологий там, где без них можно обойтись. Кристофер не пользуется смартфоном и сценарий к фильму печатал на компьютере без интернета. Это помогало ему не отвлекаться от процесса.

Большую часть истории Нолан написал от первого лица. Такой прием должен разграничить чувства главного героя и то, как видят события остальные люди. Точка зрения Оппенгеймера снята в цвете, а других людей — в черно-белых оттенках.

Фото: @UniversalPictures/youtube.com

«Есть только Крис и оператор — всегда одна камера, если только не задействована какая-то огромная декорация, а потом — бум, и все. Нет аппаратной, нет мониторов, ничего», — уточнил Мерфи.

Роберт Дауни — младший назвал условия съемок «спартанскими» и «почти монашескими». «Не было множества людей, бегающих вокруг с телефонами. Не было множества мониторов с картинкой с камер. Не было стула, на котором написано твое имя. Не было даже меток на полу, которые обычно используют, чтобы выстроить мизансцену. Нолан мне говорит: „Нам не нужно ставить метки, потому что вы не должны их искать. Это моя команда должна быть в состоянии найти вас, где бы вы ни находились“. На самом деле это очень свободная работа в рамках контролируемого формата», — рассказал актер.

Нолан подробно описывал не только чувства персонажей, но и концепцию теоретической физики. По словам актеров, «в сценарии до мельчайших подробностей сказано, как показать зрителю физику при помощи звука и изображения».

«Как это выглядит, как все взрывается и бьется друг о друга. Все визуальные эффекты были очень подробно описаны в его сценах», — вспоминает Эмили Блант, сыгравшая в фильме жену физика.

Съемочная группа получила разрешение работать в настоящем доме Оппенгеймера в Нью-Мексико и кабинете Альберта Эйнштейна в Принстоне. Они планировали снимать взрыв ядерной бомбы на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, где проводилось испытание «Тринити», но команде не удалось согласовать расписание. Поэтому художник-постановщик проекта Рут де Йонг воссоздала локацию в пустыне штата Нью-Мексико.

Как и в предыдущих фильмах Нолана «Начало» и «Интерстеллар», за достоверностью материала следили настоящие ученые.

Отзывы западных критиков о фильме «Оппенгеймер»

После просмотра фильма кинокритик Робби Коллин сказал, что увиденное «отнесло его в нокаут». «Это полный нокаут, который расколол мой мозг, как дергающееся плутониевое ядро, и заставил меня рыдать в финальных титрах», — сказал он изданию Telegraph.

Кинокритик Los Angeles Times Кеннет Туран назвал «Оппенгеймера» «самым впечатляющим фильмом Нолана на сегодняшний день».

Фото: @UniversalPictures/youtube.com

А заместитель главного редактора Total Film Мэтт Мейтум отметил не только работу Нолана, но и игру Киллиана Мёрфи. «Фильм ошеломил меня: получилось невероятное исследование характера ученого в грандиозном масштабе с великолепной игрой Киллиана Мёрфи. Это эпическая историческая драма, но с отчетливо нолановской „чувствительностью“, которой свойственны: напряжение, структура, поразительный звуковой дизайн и замечательные визуальные эффекты», — отметил Мейтум.

Колумнист Associated Press Линдси Бар назвала фильм «впечатляющим достижением в его правдивой, лаконичной адаптации, изобретательном повествовании и нюансах исполнения Киллианом Мёрфи, Эмили Блант, Робертом Дауни — младшим, Мэттом Дэймоном». Журналист Джонатан Дин из The Sunday Times написал, что «полностью поглощен „Оппенгеймером“, плотным, звучным, напряженным фильмом, отчасти о бомбе, но в основном о том, что мы обречены. Это смелый, изобретательный и сложный фильм, который потрясет аудиторию».

«Оппенгеймер» выходит в кинотеатрах по всему миру 21 июля. Показывать фильм в России в официальном прокате не будут.

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