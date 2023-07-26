Россия отпразднует с КНДР победу над США: кадры визита Шойгу в Корею

Фото: МО РФ

Визит Сергея Шойгу в КНДР

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, где проходят празднования, посвященные 70-летию победы в отечественной освободительной войне. Кадры официальной встречи Шойгу в аэропорту под Пхеньяном опубликовало Минобороны.

Российский борт приземлился в аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна. Делегацию у трапа ждал почетный караул корейской армии и министр обороны КНДР Кан Сун Нам. Одна из женщин-военнослужащих преподнесла российскому министру букет цветов. Российской делегации также выразили «боевой привет и полную поддержку».

За спинами корейских солдат был развернут красный транспарант: «Добро пожаловать, товарищ министр обороны РФ Сергей Шойгу» — на русском и на корейском.

Лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю торжеств заявил, что победа КНДР в корейской войне стала позором для США.

«Чудо 27 июля представляет собой большую победу в истории человечества, которая нанесла возглавляющим агрессию американским империалистам навечно несмываемый позор и поражение, предотвратила новую мировую войну», — процитировало председателя КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи.

Кадры официальной церемонии встречи Сергея Шойгу в КНДР — в галерее NEWS.ru.