Шойгу в КНДР встретили бурными аплодисментами ЦТАК: Шойгу в КНДР приветствовали на церемонии военной «миссии дружбы армии и народа» России

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Церемония встречи «миссии дружбы армии и народа» России прошла в КНДР, куда прилетел российский министр обороны Сергей Шойгу. Его встретили бурными аплодисментами, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Шойгу приветствовали на стоянке перед аэровокзалом. Там развевались флаги двух стран, стоял почетный караул. Одна из женщин-военнослужащих КНДР преподнесла российскому министру букет цветов. Российской делегации также выразили «боевой привет и полную поддержку».

Делегация Минобороны России во главе с Шойгу направилась в КНДР для участия в торжественных мероприятиях, которые в республике посвятили 70-летию победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов.

Ранее сообщалось, что официальная встреча российской делегации прошла в международном аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна. На ней коллегу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам. В северокорейском военном министерстве рассказали, что визит Шойгу в Пхеньян поспособствует укреплению военных связей и станет важным этапом сотрудничества между государствами.