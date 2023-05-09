Возмущение Шольца, скандал в Польше: чем запомнится День Победы в 2023 году Несмотря на запреты, миллионы людей по всему миру вышли на улицы 9 мая, чтобы почтить память погибших в борьбе с нацизмом

Фото: РИА Новости

Российский посол Сергей Андреев (в центре) приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве

Вопреки принятым запретам, миллионы людей в странах Европы и на всем постсоветском пространстве отмечают День Победы. Даже там, где официальные праздничные мероприятия отменены, люди собираются у мемориалов советским воинам по собственной инициативе. Чем запомнится День Победы в 2023 году, что в праздновании 9 Мая возмутило канцлера ФРГ Олафа Шольца и какой скандал разразился с участием российского посла в Польше — в материале NEWS.ru.

Как отметили 9 Мая в Прибалтике

Несмотря на ограничения, введенные властями Латвии, жители Риги с самого утра 9 мая стали возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Покровском кладбище. Усыпан цветами оказался и памятник на Воинском братском кладбище в рижском микрорайоне Югла. Надпись на монументе гласит, что с этого места 245-я стрелковая дивизия в ночь на 13 октября 1944 года начала решающий бой за освобождение Риги.

В Даугавпилсе полиция остановила мужчину на инвалидной коляске, который был одет в ветровку с надписью «Россия». Сам мужчина не разговаривает — его сопровождавшие объяснили, что не видят проблемы в спортивной куртке, но в итоге мужчине пришлось ее снять.

Жители Таллина 9 мая несли цветы к подножию «Бронзового солдата» на Военном кладбище. По данным эстонской полиции, обстановка на кладбище была спокойной, никаких провокаций не зафиксировано. Также жители города Кохтла-Ярве в Эстонии принесли цветы к месту, где власти снесли памятник победителям нацизма. А в Нарве выставили ограждения и запретили парковаться у места, где летом снесли танк-памятник Т-34. В полиции сообщили, что сделали это во избежание беспорядков.

Фото: Илья Матусихис/РИА Новости Памятник советскому воину-освободителю «Бронзовый солдат» на таллинском Военном кладбище

Как прошел День Победы на Украине

На Украине День Победы проходит как обычный рабочий день. Из-за военного положения действие Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней приостановлено, а президент страны Владимир Зеленский вовсе объявил 9 мая Днем Европы.

Несмотря на отмену праздничных мероприятий, жители Киева несли цветы к Вечному огню в парке Славы. В местных СМИ отмечали, что на входе у людей требовали телефоны. Полиция проверяла переписки на предмет «русского следа».

В Одессе и Полтаве люди по собственной инициативе возложили цветы к мемориалам в честь Великой Победы: в Одессе — на Аллее Славы в парке Шевченко, в Полтаве — у мемориала Солдатской славы. Официальных мероприятий в городах не проводилось.

Как в Молдавии штрафуют за георгиевскую ленту

В Кишиневе около 50 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая была организована по инициативе оппозиционной партии «Шор». Участникам Марша Памяти удалось развернуть огромное Знамя Победы. Многие вышли на улицы с георгиевской ленточкой вопреки запретам властей.

По информации Sputnik Ближнее зарубежье, полиция подходила к жителям и выписывала штраф. Экс-президент страны Игорь Додон заявил, что партия социалистов Молдавии откроет горячую линию для тех, кого оштрафовали. По его словам, любая попытка штрафа будет аннулирована в суде.

Как прошел «Бессмертный полк» в Армении, Таджикистане и Киргизии

В Ереване по улицам пронесли 100-метровую георгиевскую ленту на шествии «Бессмертного полка» к Вечному огню. Участники акции держали в руках флаги Армении и России, фотографии маршалов, генералов и героев ВОВ, воздушные шары и цветы. Большинство людей шло пешком, а ветеранов подвозили на машинах советского производства.

Жители Таджикистана, российские дипломаты и ветераны-интернационалисты прошли с портретами своих предков в «Бессмертном полку» в Душанбе.

В шествии «Бессмертного полка» в Бишкеке приняли участие более 12 тысяч человек, еще три тысячи человек встретили колонну на площади Победы.

Как праздновали 9 Мая в Азербайджане, Казахстане и Грузии

В день празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ветераны, представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и общественности собрались у Мемориала воинской славы в Наримановском районе Баку. Они почтили память героев, отдавших жизни за Победу над фашизмом. Послы стран СНГ возложили к мемориалу венки и цветы. Выступая на мероприятии, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников отметил, что День Победы — праздник сплочения многих народов.

Широко отметили День Победы и в Казахстане. Ветеранов войны и тружеников тыла чествовали во всех населенных пунктах республики. По всей стране прошли десятки культурно-массовых мероприятий, включая праздничные концерты, полевые кухни, экспозиции и выставки.

В Петропавловске возложили цветы и к памятнику воинам 314-й стрелковой дивизии, а в Кызылорде сотни горожан пришли на площадь Тагзым к Вечному огню, чтобы возложить к нему цветы и венки.

В Тбилиси официальное празднование 78-летия со Дня Победы проходило в парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. Здесь собрались ветераны, а поздравить их пришли первые лица Грузии. Сотрудники и активисты Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» возложили цветы у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне на Кукийском кладбище в Тбилиси. Ремонтные работы не остановили жителей столицы Грузии, которые пришли в парк Ваке почтить память павших героев у Могилы Неизвестного Солдата.

Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости Участники церемонии возложения цветов у Мемориала воинской славы в Баку в 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне

Как почтили память советских воинов в Германии и Италии

Сотрудники дипмиссий и послы РФ, ряда стран СНГ, Азии и Африки, а также сотни неравнодушных жителей Берлина в День Победы возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-освободителю в мемориальном комплексе в Трептов-парке. В преддверии церемонии на входах в парк были расставлены ограждения, полицейские проверяли сумки на предмет «запрещенной символики». Как сообщает Bild, на мероприятии были запрещены флаги России и СССР, а также георгиевская лента.

Аналогичная акция прошла в Италии. Сотрудники посольства РФ, работники российских загранучреждений и школьники приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к мемориалу советским воинам. Церемония состоялась в городе Палестрина под Римом. Также шествие прошло в Милане, где почтили память советских граждан, бежавших в Италию из немецкого плена.

Фото: Посольство России в Италии На кладбище Маджоре в Милане прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику советским партизанам

Что за скандал с послом РФ разразился в Варшаве

9 мая в Варшаве агрессивная толпа помешала послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище. Главу дипмиссии и сопровождавших его сотрудников посольства вынудили уехать.

Незадолго до этого глава отдела международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Андрееву воздержаться от возложения цветов к мемориалу советским воинам. Однако в посольстве заявили, что не намерены отказываться от данного мероприятия.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru назвал безобразием инцидент в Польше с сотрудниками посольства России. Сенатор не исключил, что после случившегося Москва может разорвать дипломатические отношения с Варшавой.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предположил, что Польша в скором времени может распасться из-за антироссийской политики.

«Я думаю, что польские руководители — временщики, люди, которые мечтают о возрождении Речи Посполитой и открыто говорят об этом. Польша потеряет из-за своей русофобской политики, я бы даже сказал русоненавистнической. Я уверен, что на таких принципах они потерпят поражение в развитии государства и во внешней политике», — сказал Цеков.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что польские власти «больны русофобией и страдают тяжелыми провалами в памяти» и подобными действиями «польские провокаторы позорят себя».

Почему Шольц возмутился парадом Победы в Москве

9 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Европейском парламенте в Страсбурге, что страны Евросоюза не должны бояться «демонстрации силы» российских войск. Таким образом он прокомментировал прошедший в Москве на Красной площади парад Победы. По его мнению, Европа должна быть непоколебима в поддержке Украины, несмотря на «безумие могущественного соседа».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

«Давайте не позволим запугать себя такой демонстрацией силы. <...> Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это необходимо. Украинцы платят своими жизнями за это безумие могущественного соседнего государства», — сказал Шольц.

Отвечая на слова Шольца, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил в беседе с NEWS.ru, что торжественный парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве в ограниченном формате, поскольку вся основная военная техника находится на передовой в зоне СВО.

При этом он подчеркнул, что слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия пыталась продемонстрировать силу на параде, не соответствуют действительности. По мнению парламентария, немецкий лидер мог оговориться, в противном случае он просто недалекий человек.

Фото: Авилов Александр/АГН «Москва» Военный парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Авилов Александр/АГН «Москва» Военный парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Игорь Иванов/ТАСС Южная Корея. Сеул. Возложение цветов к мемориалу, посвященному морякам крейсера «Варяг» Фото: Игорь Иванов/ТАСС Южная Корея. Сеул. Возложение цветов к мемориалу, посвященному морякам крейсера «Варяг» Фото: Иван Каргапольцев/ТАСС Празднование Дня Победы в Шанхае Фото: Иван Каргапольцев/ТАСС Празднование Дня Победы в Шанхае Фото: Игорь Ленкин/ТАСС София. Шествие в день 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Игорь Ленкин/ТАСС София. Шествие в день 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Владивосток. Танки Т-34-76 и Т-34-85 во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Владивосток. Танки Т-34-76 и Т-34-85 во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент РФ Владимир Путин во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент РФ Владимир Путин во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск. Знамя Победы во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск. Знамя Победы во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Фото: Николай Михальченко/ТАСС Парад Победы в Южно-Сахалинске Фото: Николай Михальченко/ТАСС Парад Победы в Южно-Сахалинске Фото: Алексей Заврачаев/ТАСС Япония. Токио. Цветы у могилы советского разведчика Рихарда Зорге в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Фото: Алексей Заврачаев/ТАСС Япония. Токио. Цветы у могилы советского разведчика Рихарда Зорге в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военный парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военный парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Якутске Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Якутске Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге Фото: Дмитрий Караман/ТАСС Казахстан. Астана. Участники праздничных мероприятий у Вечного огня в день 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Дмитрий Караман Фото: Дмитрий Караман/ТАСС Казахстан. Астана. Участники праздничных мероприятий у Вечного огня в день 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Дмитрий Караман Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военная техника во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военная техника во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Вячеслав Филиппов/ТАСС Памятные мероприятия в Берлине в честь 78-ой годовщины Победы Фото: Вячеслав Филиппов/ТАСС Памятные мероприятия в Берлине в честь 78-ой годовщины Победы

«Парад прошел под знаком того, что все имеющиеся силы направлены на решение задач в зоне СВО. Шольц далеко не военный человек. Демонстрации силы не было, наоборот, парад был направлен на то, что у нас все есть, но сейчас не время показывать все, что есть. Может быть, он неумно выразился или просто недалекий человек в этом плане», — сказал Соболев.