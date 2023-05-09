В Совфеде предрекли распад Польши из-за антироссийской политики Сенатор Цеков предрек распад Польши из-за антироссийской политики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Польские власти стараются забыть результаты Второй мировой войны, страна может распасться из-за русофобской политики, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так он отреагировал на инцидент в Варшаве, где агрессивная толпа помешала послу РФ Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище. По словам Цекова, это ожидаемые действия со стороны Польши, которая в очередной раз показала свое лицо.

Это полнейшее беспамятство польских властей, которые стараются забыть результаты Второй мировой войны, пытаются все перечеркнуть. Каждый здравомыслящий человек понимает, что победу во Второй мировой войне одержала Россия, остальные помогали, иногда мешали. Я думаю, что польские руководители — временщики, люди, которые мечтают о возрождении Речи Посполитой и открыто говорят об этом. Польша потеряет из-за своей русофобской политики, я бы даже сказал русоненавистнической. Я уверен, что на таких принципах они потерпят поражение в развитии государства и во внешней политике, — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что на международной арене Польша пытается играть выдающуюся роль, но в итоге над ней только смеются, в том числе в Евросоюзе.

Во внешней политике все уже понимают, что они верные Табаки при Шерхане США. На международной арене Польша пытается играть какую-ту выдающуюся роль, а над ними смеются, в том числе в Евросоюзе, — подчеркнул Цеков.

9 мая в Варшаве агрессивная толпа помешала послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище. Главу дипмиссии и сопровождавших его сотрудников посольства вынудили уехать. Незадолго до этого глава отдела международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Андрееву воздержаться от возложения цветов к мемориалу советским воинам. Однако в посольстве в свою очередь заявили, что не намерены отказываться от данного мероприятия.