«Недалекий человек»: в Госдуме ответили на слова Шольца о «безумии» России Депутат Госдумы Соболев назвал Шольца недалеким человеком после его слов о параде Победы в Москве

Фото: Jan Woitas/Global Look Press

Олаф Шольц

Торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве в ограниченном формате, поскольку вся основная военная техника находится на передовой в зоне СВО, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. При этом он подчеркнул, что слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия пыталась продемонстрировать силу на параде, не соответствуют действительности. По мнению парламентария, немецкий лидер мог оговориться, в противном случае он просто недалекий человек.

Парад прошел под знаком того, что все имеющиеся силы направлены на решение задач в зоне СВО. Шольц далеко не военный человек. Демонстрации силы не было, наоборот, парад был направлен на то, что у нас все есть, но сейчас не время показывать все, что есть. Может быть, он неумно выразился или просто недалекий человек в этом плане, — сказал Соболев.

Несмотря на отсутствие на параде современных танков, мероприятие прошло нормально, считает он.

Шольц сообщил после парада на Красной площади, что страны Евросоюза не должны бояться демонстрации силы российских войск. По его мнению, Европа должна быть непоколебима в поддержке Украины, несмотря на «безумие могущественного соседа».