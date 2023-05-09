«Это безумие»: Шольц раскритиковал парад Победы на Красной площади Шольц призвал ЕС не бояться «демонстрации силы» России после парада Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Страны Евросоюза не должны бояться «демонстрации силы» российских войск, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Европейском парламенте в Страсбурге. Таким образом он прокомментировал прошедший в Москве на Красной площади парад Победы. По его мнению, Европа должна быть непоколебима в поддержке Украины, несмотря на «безумие могущественного соседа», передает телеканал N-TV.

Давайте не позволим запугать себя такой демонстрацией силы. <...> Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это необходимо. Украинцы платят своими жизнями за это безумие могущественного соседнего государства, — сказал Шольц.

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проведением парада руководил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков, принимал парад глава Минобороны России Сергей Шойгу. В начале парада состоялся вынос флага России и Знамени Победы.

В параде впервые приняли участие новейшие боевые бронированные машины З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Образцы бронеавтомобилей выехали на площадь сразу после прохода танка Т-34 времен Великой Отечественной войны. Также по Красной площади проехали бронеавтомобили «Тигр-М СпН» и «ВПК-Урал». Кроме того, участие в параде приняли оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», ЗРК С-400 и ПГРК «Ярс». Завершили прохождение техники колесные БМП К-17 на платформе «Бумеранг».