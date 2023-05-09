«Безобразие»: в Совфеде осудили поляков, не пустивших посла РФ к мемориалу Джабаров назвал безобразием действия поляков, помешавших послу России посетить мемориал

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Российский посол Сергей Андреев (в центре) приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru назвал безобразием инцидент в Польше с сотрудниками посольства России. Он возмутился русофобией поляков и предупредил, что дальнейшие нападки на Россию могут погубить государственность Польши.

Я считаю, это полное безобразие. Вот уже сколько Польша на одни и те же грабли наступает. Уже было четыре раздела Польши, которые заканчивались крахом для этой державы. Все разделы были в тот момент, когда Польша шла против России. Польша хочет еще одного раздела, который окончательно погубит государственность? — задался вопросом политик.

По его мнению, в Польше напрасно надеются на то, что страны НАТО с оружием встанут на защиту ее свободы и независимости.

Джабаров добавил, что не видит смысла поддерживать отношения с Польшей, поскольку там к России хорошо относится только два процента населения.

9 мая агрессивно настроенная толпа в Варшаве не пустила сотрудников российской дипмисии во главе с послом Сергеем Андреевым на мемориальное кладбище для возложения венков к могилам советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Посол подчеркнул, что никакие провокации недоброжелателей не заставят дипмиссию отказаться от празднования Дня Победы. В прошлом году Андреева при посещении мемориала облили красной краской.