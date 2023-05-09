Кирилл Николаев

«Позорят себя»: в ГД ответили Польше на недопуск посла России к мемориалу Депутат ГД Белик: Польша позорит себя, не пуская посла РФ к мемориалу советским воинам

9 мая 2023 в 13:50 Автор: Кирилл Николаев

Фото: РИА Новости

Российский посол Сергей Андреев (в центре) приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве