Польские власти больны русофобией и страдают тяжелыми провалами в памяти, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он отреагировал на инцидент в Варшаве, где агрессивная толпа помешала послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище. По словам парламентария, подобными действиями польские провокаторы позорят себя.
Польша больна русофобией и страдает тяжелыми провалами в памяти. Красная армия освобождала Польшу от нацистов в годы Великой Отечественной войны, а теперь оголтелые русофобы подобными провокациями стремятся помешать почтить память советских воинов, избавивших эту страну от коричневой чумы. Этими действиями польские провокаторы позорят себя, потому что борьба с символами Победы — это низость и трусость, — считает Белик.
Ранее сообщалось, что агрессивно настроенная толпа в Варшаве не пустила сотрудников российской дипмиссии во главе с послом Сергеем Андреевым на мемориальное кладбище для возложения венков к могилам советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Посол подчеркнул, что никакие провокации недоброжелателей не заставят дипмиссию отказаться от празднования Дня Победы. В прошлом году Андреева при посещении мемориала облили красной краской.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru назвал безобразием инцидент в Польше с сотрудниками посольства России. Сенатор не исключил, что после случившегося Москва может разорвать дипломатические отношения с Варшавой.