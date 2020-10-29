ВОЗ: общенациональный карантин из-за COVID должен быть крайней мерой

https://static.news.ru/photo/b3852ef0-1a1e-11eb-ad53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio MolinaKeystone Press Agency/Global look Press

Исключительным шагом следует считать введение карантина в масштабах всей страны. Об этом заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Рассматриваем общенациональные карантины как самую крайнюю меру, потому что они пренебрегают всё еще существующей возможностью задействовать каждого в базовых и эффективных мерах против коронавируса, — цитирует Клюге «Интерфакс».

Как пояснил представитель ВОЗ, несмотря на то что самоизоляция помогает не допустить масштабного заражения, она сопровождается значительным ущербом для экономики. Кроме того, отмечается рост домашнего насилия и обострения психических проблем у населения.

По словам Клюге, решительные действия против коронавируса не всегда означают жёсткий карантин. Он также отметил необходимость адаптации тестирования на коронавирус и отслеживания контактов заболевших, чтобы сделать их «более целенаправленными для максимального воздействия». Клюге считает, что простое расширение масштабов тестирования более не отвечает требованиям момента.

Сейчас Европа, подчеркнул представитель ВОЗ, «снова в эпицентре эпидемии» и переживает сейчас самое мощное распространение коронавируса.

29 октября по данным ВОЗ, число подтверждённых случаев COVID в Европе перешагнуло за отметку в 10 млн. В сферу ответственности этого подразделения организации входят 53 государства. Среди них Россия и страны Центральной Азии.

Как писал NEWS.ru, ранее Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины «Спутник V».