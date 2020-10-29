Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/1264c9ec-1a08-11eb-88c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что вакцинация добровольцев препаратом «Спутник V» продолжается.

Вакцину получат 40 тысяч добровольцев, как и предполагалось, — цитирует Кузнецова «Интерфакс».

Ранее ряд западных СМИ сообщили, что испытания вакцины «Спутник V» приостановлены из-за нехватки препарата.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что в России есть определённые проблемы с наличием или отсутствием определённого объёма оборудования для производства вакцины, его нужно дополнительно произвести или докупать.

Центр имени Гамалеи, разработчик «Спутника V», рассматривает возможность до подведения итогов исследований раскрыть данные о том, кто из добровольцев получил вакцину, а кто — плацебо. Промежуточные итоги исследований планируется подвести в середине ноября.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Половина людей, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около девяти тысяч провакцинированы второй раз. Пострегистационные исследования завершатся до конца 2022 года.