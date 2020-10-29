Путин рассказал о проблеме производства вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/44bd735e-19fd-11eb-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В России не хватает оборудования для производства вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Есть определённые проблемы, связанные с наличием или отсутствием определённого объема оборудования — «железа», что называется, — рассказал глава государства во время форума «Россия зовёт!».

Его необходимо дополнительно произвести, либо приобрести, отметил президент.

В первую очередь вакцину получат россияне, а затем уже её будут продавать на международном рынке. Президент допустил продажу интеллектуальной собственности на препараты против COVID-19 и их производство на зарубежных мощностях.

Как писал NEWS.ru, массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции может начаться в конце года. Путин подчеркнул, что обе вакцины против коронавируса эффективны и безопасны, при этом на подходе третья вакцина.