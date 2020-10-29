16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Путин заявил, что отечественные вакцины от COVID-19 безопасны

14:57, 29 октября 2020
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин заявил о безопасности и эффективности обеих российских вакцин от коронавируса.

Об этом он сказал на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!». По его словам, главные критерии для вакцины против коронавируса — эффективность и безопасность.

И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае, — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что «на подходе и третья вакцина». По его словам, вакцинирование от коронавируса россиян будет в приоритете, при этом российские препараты будут предложены и на внешние рынки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что массовая вакцинация от коронавируса начнётся в конце года.


 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео