Востоковед объяснил, почему Япония позволила США забыть о Хиросиме Востоковед Вавилов: Япония позволила США забыть о Хиросиме для поддержания хороших отношений

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хиросима после ядерной бомбардировки

Япония позволила США забыть о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, чтобы поддерживать хорошие отношения с Вашингтоном, считает профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов. Комментируя «ПолитЭксперту» нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена упоминать об участии США в нанесении ядерных ударов, он пояснил, что сейчас власти Японии предпочитают не критиковать Вашингтон.

Япония дает США возможность не вспоминать, что это они виновники атомных ударов. Делает это Страна восходящего солнца из конъюнктурных соображений. В данный момент для Токио важнее поддерживать отношения с Вашингтоном, чем критиковать и обвинять его, — пояснил востоковед.

По его словам, США в свою очередь не хотят признавать ошибки, поэтому выбирают тактику замалчивания. При этом местные жители не смогут забыть, кто стоит за ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки, отметил востоковед. Вавилов напомнил, что японцы регулярно проводят мероприятия, в которых участвуют и представители власти, в память о погибших в августе 1945 года.

По мнению востоковеда, Япония может призвать США к ответу позже, когда Вашингтон полностью потеряет позицию мирового лидера. Вавилов пояснил, что для этого нужны новые обстоятельства и международные условия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Японии ранее заявил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям. При этом представитель Вашингтон не стал извиняться за случившееся и не упомянул виновников трагедии.