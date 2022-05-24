Вашингтон отрекся от Порошенко. Кто следующий на сдачу Бывший президент Украины был уверен, что родина никогда не забудет его благодеяний. Но все заслуги в прошлом

Петр Порошенко / Фото Global Look Press

Случилось страшное. Находящийся в киевском узилище олигарх Виктор Медведчук публично, что называется, под протокол разоблачил бывшего украинского президента. Того самого Петра Порошенко, что был уверен: родина никогда не забудет его благодеяний — безвиза и томоса от вселенского патриарха на создание украинской православной церкви, независимой от Московского патриархата. Но все заслуги в прошлом. А ныне деловой партнер Порошенко Медведчук рассказывает, как в обход принятых против Донбасса санкций на Украину поставлялся за чёрный нал коксующийся уголь, без которого местная чёрная металлургия, важнейший источник валюты, просто забуксовала бы.

Собственно, эти операции изначально инкриминировали самому Медведчуку помимо его «порочащих связей» с Москвой. А теперь он и сам откровенно распутывает цепочку тех операций, явно обогативших партнёров.

Собственно, в том, о чём повествует Медведчук, нет ничего принципиально нового. Эти факты были известны не только компетентным органам, но и просто журналистам, интересовавшимся теми событиями. Однако теперь эти официальные показания — основа для будущих обвинений и, видимо, ареста экс-президента. По появившимся данным, Петра Порошенко уже поместили под круглосуточное наблюдение.

Почему за Порошенко Зеленский с компанией решили взяться именно сейчас? Мы же прекрасно помним, как в ходе их предвыборных дебатов, устроенных на футбольном стадионе, Владимир Зеленский, обращаясь к оппоненту, пафосно восклицал: «Я — ваш приговор!» И что же? Почему он столько времени медлил, не решаясь атаковать политика, который и сейчас оставался его основным потенциальным соперником? Ответ в данном случае не является большой конспирологической тайной: Порошенко оставался под американским защитным «зонтиком». Янки не позволяли Зеленскому с ним расправиться. И теперь, видимо, эти гарантии Вашингтон отозвал, позволив Зеленскому зачистить электоральное пространство. Видимо, отныне за океаном уже не видят достойной альтернативы действующему вождю киевской хунты, который выказал себя абсолютно управляемым персонажем. Деятелем, готовым хоть до последнего украинца воевать, хоть страну польским панам под контроль передать.

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так что делается шаг к долгому правлению отставного актёра. При условии, конечно, что действующий режим сохранится. Собственно, в ход идет старая американская мудрость, которой они руководствуются в большой политической игре: «Сукин сын, но это наш сукин сын».

Есть ещё один момент, который делает арест и расправу над Порошенко исключительно актуальными для Зеленского. Сдались в плен неудавшиеся кандидаты в национальные герои — националисты, просидевшие несколько недель в крысиных норах под «Азовсталью». А все накрученные вокруг этого события легенды о том, что это «эвакуация» по приказу из Киева и что «хероев» либо сразу обменяют, либо вывезут на отдых и лечение в третью страну, перестают работать. Возникла необходимость перебить негативную информационную повестку, отвлечь внимание от неудач на фронте, когда даже неутомимый пропагандист Арестович признаёт, что на передовой полная задница.

А ведь впереди ещё публичные суды над сдавшимися нациками. И тут в Киеве решили пойти с козыря по имени Порошенко, припомнив ему многие старые грехи. Впрочем, вряд ли такой «манок» будет работать долго.