Порошенко предложил Байдену посетить Украину

Президенту США Джо Байдену следует посетить Украину. Такое мнение высказал бывший украинский лидер Пётр Порошенко в интервью CNN. Байден на следующей неделе прибывает в Европу для участия в саммите НАТО в Брюсселе, и, по мнению Порошенко, приезд в его страну может стать символом солидарности.

Почему бы и нет, почему бы моему очень хорошему другу, очень хорошему другу Украины Джо Байдену, лидеру глобального мира, <...> не приехать сюда на следующей неделе в качестве символа нашей солидарности? — заявил экс-президент Украины.

Порошенко полагает, что такой шаг более чем наглядно продемонстрировал бы, что «весь мир вместе с нами против России».

Внеочередной саммит НАТО запланирован на 24 марта. Там будет обсуждаться ситуация на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден приедет в Бельгию для участия в мероприятии, кроме того, он посетит саммит Европейского Совета и встречу стран G7, инициированную Германией.

Ранее Джо Байден заявил, что НАТО не будет вести боевые действия против РФ на Украине, так как они могут привести к Третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать каждый дюйм территории Альянса, а также предостерёг Москву от применения химического оружия.