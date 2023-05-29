«В Турции победил Путин»: что пишут мировые СМИ о переизбрании Эрдогана На Западе с опаской смотрят на третий срок Эрдогана, который рассчитывает и дальше сближаться с Москвой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Реджеп Тайип Эрдоган оправдал титул фаворита гонки

«Самые важные выборы в мире» — так СМИ назвали прошедшее 28 мая голосование в Турции. Оно принесло победу действующему главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану, который, по последним данным, набрал 52,13% голосов во втором туре и занял президентское кресло еще на пять лет. Поражение прозападного кандидата Кемаля Кылычдароглу вызвало разочарование в некоторых странах. Как комментируют победу Эрдогана мировые СМИ — в обзоре NEWS.ru.

Newsweek: На выборах в Турции выиграл... Путин

«Президент России Владимир Путин в воскресенье [28 мая] одержал победу по результатам президентских выборов в Турции», — такими словами начинается статья американского журнала Newsweek. Как пишет издание, победа Эрдогана — хорошая новость не только для турецкого лидера, но и для российского президента.

«Отношения Путина со многими мировыми лидерами обострились в феврале прошлого года [после начала специальной военной операции России на Украине]. Однако сам Эрдоган прошел тонкую грань между поддержкой Украины и сохранением тесных дипломатических отношений с Россией», — отмечает Newsweek.

Фото: kremlin.ru Переговоры президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде, сентябрь 2022 года

Россия и Турция расположены вдоль побережья Черного моря, поэтому поддержание прочных экономических связей остается приоритетом для правительств обеих стран. «Тем не менее Эрдоган осудил действия России на Украине как неприемлемые, одновременно высказав критику в адрес реакции на них Запада. Он сопротивлялся тому, чтобы зайти так же далеко, как другие европейские страны, в отношении экономических санкций против России, при этом правительство Турции также предоставило украинским военным беспилотники», — отмечает издание.

«Действия Турции в НАТО совпадают с интересами России. Ранее Турция блокировала заявки Швеции и Финляндии на вступление в Альянс, который придвинулся бы непосредственно к порогу Путина. Остается неясным, как изменился бы подход Турции к дипломатии в случае победы Кылычдароглу», — заключает издание.

The Guardian: Запад оказался между страхом и надеждой

Западные столицы не комментировали ход избирательной кампании в Турции, однако «в частном порядке» надеялись, что 20-летнему правлению Эрдогана придет конец, пишет британская газета The Guardian. Теперь, когда турецкий лидер упрочил свою власть на посту президента, Запад «колеблется между страхом и надеждой».

«С одной стороны, есть опасение, что Эрдоган еще больше отдалит Турцию, страну — соосновательницу НАТО, от либерального светского Запада. С другой стороны, есть надежда, что турецкий лидер, для которого по конституции это последний президентский срок, станет более открытым и начнет строить свою политику на чем-то ином, кроме самосохранения», — предполагает The Guardian.

Принципиальный вопрос — позиция турецкого лидера в отношениях с Россией. Издание полагает, что Турция не вводит санкции против России, а Вашингтон не желает вводить вторичные санкции против Турции из опасений, что это приведет Эрдогана в «объятия Путина». «Одна из главных задач на ближайшее будущее — не допустить, чтобы Эрдоган упал в ноги Владимиру Путину».

Издание приводит слова главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, который на днях назвал сторонников проамериканской политики предателями. «Возможно, это была просто предвыборная риторика, но она отражает реальное положение дел в Турции», — отмечает The Guiardian.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин принимал Эрдогана и в Сочи, август 2022 года

Также западные страны ожидают, что турецкий лидер все же одобрит вступление Швеции в НАТО. Напомним, что Анкара заблокировала этот процесс из-за тесных связей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и Стокгольма. В обмен на «зеленый свет» вступлению Швеции в Североатлантический альянс Конгресс США обещает начать продажу давно запрашиваемых Эрдоганом американских самолетов F-16 стоимостью $20 млрд и открыть новую главу в отношениях с Турцией.

«Но даже продажа оружия сама по себе не положит конец сопротивлению Эрдогана попыткам Запада отдалить его от Москвы. В ходе предвыборной кампании он подтверждал, что у Турции и России особые отношения», — констатирует The Guardian.

Politico: НАТО с тревогой следит за Эрдоганом

«Теперь, когда выборы прошли, Эрдоган стал более могущественным, чем когда-либо. Союзники Турции по НАТО с тревогой следят за обещаниями турецкого лидера», — к такому выводу приходит европейское издание Politico в статье «Что дальше будет делать Эрдоган». Западные страны обеспокоены «непокорностью турецкого лидера», который будет и впредь поддерживать «прочные дипломатические и экономические связи с Москвой, оставаясь при этом критически важным, но трудным союзником НАТО».

Несмотря на «могущество Эрдогана» в мировых делах, положение дел в его стране оставляет желать лучшего, признает Politico. По мнению издания, экономика Турции — проблема, которую президент «не полностью контролирует». «Важный вопрос — вернется ли Эрдоган к более ортодоксальной экономической политике или вместо этого продолжит нынешний курс, сочетающий большие расходы и сопротивление повышению процентных ставок. Многие экономисты говорят, что эта комбинация неустойчива и рискует кризисом после выборов, когда лира уязвима для атаки», — отмечает издание.

Фото: nato.int Турция — страна, стоявшая у истоков НАТО

Впрочем, в своей победной речи Эрдоган уже пообещал сохранить процентные ставки на низком уровне, что, по его словам, должно снизить инфляцию. «Аргумент, который многие ведущие экономисты отвергают как абсурдный», — считает Politico.

The New York Times: Эрдоган принял вызов

Эрдоган «отразил величайший политический вызов в своей карьере», обеспечив себе победу во втором туре президентских выборов, пишет американская газета The New York Times. Как отметил в беседе с изданием тюрколог лондонской исследовательской группы Chatham House Галип Далай, Эрдоган исходит из того, что «мир вступил в стадию, когда доминирование Запада больше не является данностью».

Газета называет Эрдогана «переменчивым лидером, который раздражает своих западных союзников, усиливая хватку в турецком государстве». Его победа означает, что Эрдоган продолжит усиливать свое консервативное влияние на турецкое общество и вести страну по тому пути, который считает нужным, с растущей экономической и геополитической мощью, заключает NYT.

Bloomberg: Эрдоган нацелится на оборонку

По прогнозам американского агентства Bloomberg, в следующие пять лет Турция останется важным буфером для мигрантов, будет отстаивать свою независимость на Востоке и «бороться с Западом за всё — от торговли до влияния на разрешение украинского кризиса».

«По словам источников, знакомых с ситуацией, президент Турции попытается укрепить мир на Украине, хотя продолжит воздерживаться от введения санкций против России», — пишет Bloomberg. При этом журналисты уверены, что в новый президентский срок Эрдоган будет уделять больше внимания развитию отечественной оборонной промышленности, чтобы сделать Турцию еще более сильной в военном плане державой в регионе.

Кто поздравил Эрдогана

Как сообщили в Анкаре, первыми турецкого коллегу вечером 28 мая поздравили президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ильхам Алиев выразил надежду, что под его лидерством «всестороннее развитие Турции» продолжится. В честь победы Эрдогана в Баку был запущен праздничный салют. В свою очередь господин Эрдоган, выступая перед сторонниками, поблагодарил своего «брата и друга» Алиева.

Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев одним из первых поздравил Эрдогана с переизбранием

Около 21:30 по московскому времени (совпадает с турецким) на сайте Кремля появилась поздравительная телеграмма Владимира Путина. Российский лидер связал победу Эрдогана на выборах с его «самоотверженной работой», а также с «усилиями по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики».

Турецкого главу также поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Поздравляем президента Эрдогана с переизбранием. С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами», — написал Пашинян в своем Twitter.

Незадолго до полуночи Эрдогана поздравил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что двум странам вместе необходимо решать такие крупные вопросы, как «возвращение мира в Европу, будущее Евроатлантического альянса, ситуацию в Средиземном море». Поздравления поступили от генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Они выразили надежду на продолжение сотрудничества, при этом господин Боррель не стал ничего упоминать о перспективах членства Турции в Евросоюзе.

Турецкого президента также поздравил лидер Украины Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что стороны вместе постараются обеспечить безопасность и стабильность Европы. Короткое поздравление Эрдогану поступило и от президента США Джо Байдена. Хозяин Белого дома отметил, что ждет «дальнейшего сотрудничества от союзника по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов».

Также Эрдогана поздравил канцлер Германии Олаф Шольц, в стране сосредоточена самая большая турецкая диаспора в мире. «Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы тесно связаны друг с другом с общественной и экономической точек зрения. Теперь мы хотим с воодушевлением продвигать общие темы сотрудничества», — написал Шольц в Twitter.

Эрдогана поздравили лидеры Египта, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран. Мир признал победу Эрдогана еще до окончания подсчета голосов.

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