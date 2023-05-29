Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Фото: White House / Global Look Press

Президент США Джо Байден на своей странице в Twitter поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Американский лидер выразил надежду, что Эрдоган продолжит сотрудничество по линии НАТО по вопросам глобальной безопасности.

Поздравления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с его переизбранием, — написал Байден.

До этого глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре голосования на президентских выборах. Он уточнил, что после подсчета 99,43% бюллетеней нынешний глава государства набрал более 52% голосов.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.

Позже свои поздравления Эрдогану выразил Канцлер Германии Олаф Шольц. Он добавил, что надеется на дальнейшее сотрудничество двух стран. Глава немецкого государства отметил, что у Берлина и Анкары есть направления для взаимодействия.