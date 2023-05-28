Шольц поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Фото: Alexander Flocke / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в Twitter поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран. Глава немецкого государства отметил, что у Берлина и Анкары есть направления для взаимодействия.

Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы тесно связаны друг с другом с общественной и экономической точек зрения. Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Теперь мы хотим с воодушевлением продвигать общие темы сотрудничества, — написал Шольц.

По словам немецкого канцлера, стороны смогут приступить к реализации этих планов с «новыми силами».

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.