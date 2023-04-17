Названы возможные сроки вступления Швеции в НАТО Шведское радио: королевство едва ли вступит в НАТО до сентября

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Швеция едва ли войдет в НАТО в рамках саммита Североатлантического союза в июле в Вильнюсе, передает Шведское радио. Отмечается, что задержка, вероятно, продлится до сентября. Уже после летних каникул парламент Турции может ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Журналисты поговорили с турецкими политиками, последние считают, что депутаты вряд ли станут говорить о шведском вопросе сразу после президентских и парламентских выборов 14 мая. Обсуждение может произойти после летних каникул. Они проходят с июня по сентябрь.

По версии Шведского радио, давление на Турция и Венгрию в целях принятия Швеции в НАТО возросло после вступления в блок Финляндии. Как говорят журналисты, речь идет о давлении со стороны США, Франции и Великобритании, то есть крайне влиятельных членов альянса.

Швеция подала свою заявку на вступление в НАТО в прошлом мае. Из всех стран блока соглашение не ратифицировали только Венгрия и Турция. В начале этого года между Турцией и Швецией разгорелся скандал на фоне сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после этого заявил, что шведам не стоит теперь ждать от Анкары поддержки в попытках вступить в НАТО. При этом в самом альянсе уверены, что страна станет его частью.

Ранее стало известно, что после вступления Финляндии в НАТО местные политики задумались о разрыве соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Данная территория имеет статус демилитаризованной с середины XIX века.

С идеей пересмотра статуса островов выступил депутат финского парламента Ярмо Линдберг. По его мнению, членство в Альянсе позволяет Хельсинки пойти на такой шаг. Его поддерживает еще один парламентарий — Пекка Товери, ранее занимавший пост начальника разведки Сил обороны Финляндии.