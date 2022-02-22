В МИД РФ заявили о нежелании разрывать дипотношения с Украиной

Москва не думала о заявлениях Киева о разрыве дипломатических отношений, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, РФ не желает идти на такой шаг, но это не её выбор, сообщает РИА Новости. Ранее о желании разорвать дипотношения с Москвой высказался президент Украины Владимир Зеленский.

Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор, — сказал Руденко.

Зеленский пообещал рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. Действия Москвы он назвал «юридической агреcсией, которая даёт твёрдый фундамент для эскалации со стороны Роcсии». Он не исключил введения военного положения в стране в случае «военной агресcии». Зеленский также заявил, что власти Украины не будут рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин и Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ. На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Госдума ратифицировала договоры между Россией и ЛДНР 22 февраля.