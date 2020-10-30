В Италии число заражённых за сутки превысило 31 тысячу человек

https://static.news.ru/photo/bede91a8-1ad5-11eb-acbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ion Alcoba/Keystone Press Agency/Global Look Press

Абсолютным максимумом стало число случаев инфицирования коронавирусом в Италии. За последние сутки COVID-19 выявили у 31 084 человека.

Как сообщило Министерства здравоохранения республики, этот показатель превышает показатели предыдущего дня более чем на четыре тысячи человек. Кроме того, за последние две недели суточный прирост новых заражений вырос в четыре раза.

За минувшие сутки было проведено рекордное число тестов — более 215 тысяч. В Италии общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 647 674, из которых вылечились 283 567 человек, умер 38 321 пациент, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Италии на период с 26 октября по 24 ноября приостанавливается работа кинотеатров, игровых залов, театров, бассейнов, спортзалов, спа и термальных центров. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства страны Джузеппе Конте.

Кроме того, вводятся ограничения для ресторанов и кафе. Заведения общепита не должны принимать посетителей после 18:00 и в остальное время работы предоставлять блюда только навынос. Количество гостей за столиками должно быть сокращено до четырёх человек.