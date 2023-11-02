Украина внесла Nestle в «список спонсоров войны»: какие там еще компании НАПК Украины внесло компанию Nestle в список «международных спонсоров войны»

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Швейцарская компания Nestle попала в украинский список «международных спонсоров войны», потому что продолжает вести свою деятельность в России, говорится в сообщении Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК). Какие компании еще внесены в данный перечень?

Какие действия Nestle не понравились НАПК

НАПК в своем Telegram-канале сообщило, что швейцарская корпорация Nestle была внесена в перечень «международных спонсоров войны» из-за того, что продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу.

«Компания имеет более 2000 брендов по всему миру, среди которых KitKat, Nescafe, Nesquik, Nestea и другие. Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь немногим более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка», — говорится в публикации.

В агентстве пояснили, что, несмотря на заявления корпорации о том, что она обеспечивает население России только товарами первой необходимости, а также заботится о своих сотрудниках в стране, Nestle все равно поддерживает экономику РФ.

«Кроме того, компания завозит не только сырье для товаров первоначальной необходимости, но пытается скрыто направлять в Россию технологическое оборудование для развития собственного бизнеса», — подчеркнули в НАПК.

Также в Национальном агентстве Украины по предотвращению коррупции обратили внимание, что после начала спецоперации в Nestle сообщили, что экспорт и импорт в Россию будет приостановлен в ближайшее время.

«Однако, по сообщениям СМИ, по состоянию на 2023 год полки российских магазинов были переполнены различной продукцией Nestle», — заявили в НАПК.

Какие компании включены в список «международных спонсоров войны»

1 сентября стало известно, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» компанию PepsiCo и производителя различных сладостей Mars.

В ведомстве пояснили, что компании продолжают вести бизнес, платить налоги и активно искать сотрудников в России. При этом PepsiCo обещала приостановить деятельность на территории РФ.

24 августа в список также попали крупнейшая американская табачная компания Philip Morris International и японская табачная компания Japan Tobacco International (JTI).

17 августа НАПК признало китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited (владеет платформой AliExpress) «международным спонсором войны». Причиной назвали отказ организации прекратить свою деятельность в России.

10 августа НАПК на своем сайте сообщило, что внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в список «международных спонсоров войны», так как корпорация не ушла из России.

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