Опубликованы кадры работы «Змея Горыныча» по опорному пункту ВСУ RT опубликовал кадры работы реактивной установки УР-77 «Метеорит» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Telegram-канал «RT на русском» опубликовал видео работы реактивной установки УР-77 «Метеорит». На кадрах комплекс, получивший название «Змей Горыныч», наносит удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.

По данным канала, каждый заряд установки содержит около 700 килограммов взрывчатки и способен уничтожить даже хорошо укрепленный блиндаж. Поэтому российские силы используют ее в зоне специальной военной операции (СВО) перед штурмом позиций противника.

Накануне военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры, как российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил британскую самоходную гаубицу AS-90 в зоне СВО. Предположительно, самоходка была ликвидирована на Купянском направлении.

Позже сообщалось, что спецназ Центрального военного округа Вооруженных сил России успешно применяет бесшумный миномет «Галл» на Краснолиманском направлении. Бойцы рассказали, что это оружие показывает высокую эффективность в работе на передовых позициях в зоне СВО, поскольку позволяет наносить неожиданные удары. В Минобороны России пояснили, что «Галл» практически бесшумно стреляет осколочными минами 3ВО35. Его звук сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова с глушителем.