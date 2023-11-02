Производитель шоколада попал в украинский список спонсоров войны Украина внесла Nestle в список спонсоров войны

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Компанию по производству продуктов питания Nestle на Украине внесли в перечень международных спонсоров войны. Как сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), причиной стало то, что производитель шоколада продолжает вести бизнес в России и расширять свою производственную базу.

НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу. Компания имеет более 2000 брендов по всему миру, среди которых KitKat, Nescafe, Nesquik, Nestea и другие, — говорится в сообщении.

Ранее в список международных спонсоров войны была внесена бермудская компания Bacardi Limited. В НАПК заявили, что производитель алкоголя не только не выполнил требования и не покинул Россию, но и нарастил прибыль в стране. В списке находится PepsiCo и производитель сладостей Mars.

Также в соответствующий перечень попала британская компания Unilever. Концерн является одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии. Туда входят такие бренды, как Domestos, Lipton, Axe, Dove и т. д.