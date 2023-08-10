На Украине нашли «спонсора войны» среди производителей алкоголя Украинские власти внесли компанию Bacardi Limited в список «международных спонсоров войны»

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины на своем сайте сообщило, что власти внесли бермудскую компанию Bacardi Limited в список «международных спонсоров войны», так как компания не ушла из России. По данным WJS, производитель алкоголя не выполнил обещание и нарастил прибыль в РФ.

НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников, — говорится в сообщении.

Ранее Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в список «спонсоров войны» британскую компанию Unilever, куда входят бренды Domestos, Lipton, Axe и Dove. Причиной стало то, что компания не закрыла свой бизнес в России. Концерн является одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии.

Кроме того, НАПК внесло американского производителя кондитерских изделий Mondelez International в список «спонсоров войны». Такое решение было принято из-за того, что компания сохраняет свои активы в России. В НАПК подчеркнули, что неоднократно обращались к руководству холдинга с просьбой покинуть российский рынок.