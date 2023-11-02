В Польше рассказали, чем Украине придется пожертвовать на переговорах с РФ Полковник Матысяк: Украине придется отказаться от территорий на переговорах с РФ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украине на переговорах с Россией придется пожертвовать своими территориями, сообщил Wirtualna Polska польский полковник Мачей Матысяк. Он добавил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик, а тактика «больше танков и солдат» уже не работает.

Это означает переговоры с Россией и отказ от какой-то территории. Такие соображения необходимо учитывать, — сказал Матысяк, описывая наименее благоприятный для Украины сценарий.

Ранее обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер заявила, что на Украине осознают поражение в противостоянии с Россией. Она считает, что именно из-за этого чиновники в Киеве воруют деньги, направленные странами Запада в качестве помощи. Шоуолтер уверена, что они «делают заначки» в других странах, готовясь к побегу.

До этого капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за позиции стран Запада и националистов. По его мнению, вследствие этого украинский народ оказался в большей степени вовлечен в «заведомо проигранную войну».

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что страны Запада глумятся над президентом Украины Владимиром Зеленским, он стал объектом презрения. Полковник также убежден, что Украина уже практически проиграла противостояние с Россией, а Зеленский, который был едва ли не «героем» на Западе, стал посмешищем для союзников Киева.