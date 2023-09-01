Украина внесла Mars и PepsiCo в список «международных спонсоров войны»

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» компанию PepsiCo, сообщается на сайте ведомства. Также в перечень попал производитель сладостей Mars.

В украинском ведомстве отметили, что компании продолжают вести бизнес, платить налоги и активно искать сотрудников в России. При этом PepsiCo обещала приостановить деятельность в РФ.

В конце августа в список также попали крупнейшая американская табачная компания Philip Morris International и японская табачная компания Japan Tobacco International (JTI). До этого НАПК признало китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited (владеет платформой AliExpress) «международным спонсором войны». Причиной назвали отказ организации прекратить свою деятельность в России.

Ранее в список «международных спонсоров войны» была внесена бермудская компания Bacardi Limited. В НАПК заявили, что производитель алкоголя не только не выполнил требования и не покинул Россию, но и нарастил прибыль в стране. Также в соответствующий перечень попала британская компания Unilever. Концерн является одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии. Туда входят такие бренды, как Domestos, Lipton, Axe, Dove и т. д.