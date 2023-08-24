Американскую табачную компанию на Украине назвали «спонсором войны» НАПК внес Philip Morris в список «международных спонсоров войны»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло в список «спонсоров войны» крупнейшую американскую табачную компанию Philip Morris International, сообщается на сайте ведомства. Также в список попала и японская табачная компания JTI.

На сайте ведомства отметили, что решение связано с тем, что компании продолжают вести бизнес и платить налоги в России.

До этого НАПК признало китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited (владеет платформой AliExpress) международным спонсором войны. Причиной назвали отказ организации прекратить свою деятельность в России.

Ранее в список «международных спонсоров войны» была внесена бермудская компания Bacardi Limited. В НАПК заявили, что производитель алкоголя не только не выполнил требования и не покинул Россию, но и нарастил прибыль в стране. Компания, как говорится в сообщении, не планирует уходить с рынка РФ и активно ищет новых сотрудников.

Также в соответствующий перечень попала британская компания Unilever. Концерн является одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии. Туда входят такие бренды, как Domestos, Lipton, Axe, Dove и т.д.