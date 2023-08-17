На Украине признали AliExpress «международным спонсором войны» НАПК внес AliExpress в список «международных спонсоров войны»

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Украине признало китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited (владеет платформой AliExpress) международным спонсором войны. Соответствующее распоряжение появилось на сайте НАПК. Причиной называется отказ организации прекратить свою деятельность в России.

Также агентство уточнило, что AliExpress предоставил доступ для продажи товаров Дебальцевскому заводу металлургического машиностроения в Донецкой Народной Республике.

По данным НАПК, руководителем платформы является российская «дочка» «Алибаба.ком». Вдобавок ко всему компания цензурирует различный украинский контент, говорится в документе.

Ранее в список «международных спонсоров войны» была внесена бермудская компания Bacardi Limited. В НАПК заявили, что производитель алкоголя не только не выполнил требования и не покинул Россию, но и нарастил прибыль в стране. Компания, как говорится в сообщении, не планирует уходить с рынка РФ и активно ищет новых сотрудников.

Также в соответствующий перечень попала британская компания Unilever. Концерн является одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии. Туда входят такие бренды, как Domestos, Lipton, Axe, Dove и т.д.