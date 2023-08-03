На территории Украины развивается производство снарядов с помощью 3D-принтеров и нейросетей. Волонтеры в производственных центрах разрабатывают модели бомб, тестируют их боеспособность в симуляциях, а затем «распечатывают» их. Кто создает эти бомбы, сколько они стоят и что о них говорят российские эксперты — разбирался NEWS.ru.
Почему Украина начала создавать 3D-бомбы
По данным The Economist, Киев испытывает снарядный голод и пытается компенсировать нехватку полевыми изобретениями.
Чтобы восполнить дефицит, украинские власти снабжают взрывчатыми веществами разработчиков-любителей, которые, используя подручные технологии вроде 3D-принтеров, создают снаряды и поставляют их ВСУ.
За этими взрывными устройствами закрепилось название «конфетные бомбы», а места, где их разрабатывают и производят, называют «кондитерские».
Кто создает 3D-бомбы
Разработкой и производством оружия через технологии 3D-принтеров в основном занимаются центры в тылу. Среди них «Группа мастеров-волонтеров» из Киева и некая «Армия печати», которые ежедневно производят до 1000 бомб.
Созданием боевых снарядов также занимаются эксперты по технологиям принтеров и специалисты по оружию из европейских стран. С ноября 2022 года из Европы на Украину направили более 65 тыс. снарядов.
Источник The Economist сообщает, что таможенные службы Украины закрывают глаза на эти поставки и через таможню снаряды спокойно проходят как детские игрушки и подсвечники.
Сколько стоят 3D-бомбы
Хотя самодельные снаряды от любителей не заменяют заводское качество, у них есть свое преимущество — цена. Эммануэль Змудзински, который занимается производством 3D-снарядов в Польше говорит, что производство 26-сантиметрового корпуса бомбы под названием «Большое яйцо» обходится дешевле $4.
Самому принтеру также не обязательно быть самым навороченным и дорогим, так как для производства хватает функционала базовых моделей, которые стоят в районе $1000.
В чем особенности производства 3D-бомб
Многие центры по производству боеприпасов используют не только 3D-принтеры, но и другие современные технологии вроде популярных нейросетей.
К примеру, разработчики обращаются к искусственному интеллекту, чтобы тот смоделировал смертоносный потенциал разных типов осколков, в зависимости от углов их установки по отношению к заряду.
Особой популярность пользуется нейросеть ChatGPT от компании Open AI. Самые новые версии продукта отказываются работать с опасными для жизни запросами, но создатели бомб научились обходить эти ограничения.
Какие есть примеры 3D-бомб
Среди известных разработок «кондитерских» — 800-граммовая противопехотная бомба «Кролик». С помощью 3D-печати отливается пластиковый корпус снаряда, который затем начиняют взрывчатым веществом С-4 и кусками металла, которые при детонации создают эффект шрапнели и наносят тяжелые раны.
«На испытаниях шрапнель из металла прорубает деревянные доски как масло», — описал возможности «Кролика» его разработчик.
Что говорят российские эксперты
Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков сказал NEWS.ru, что хотя создание снарядов на 3D-принтерах и ускоряет процесс производства, такой подход негативно сказывается на боевых качествах бомб.
Эксперт отметил, что 3D-принтеры все еще не могут работать с очень прочными металлами, поэтому сделанные с их помощью бомбы не будут очень эффективны.
«Центры на Украине создают снаряды с пластиковым корпусом. Осколочные поражения от них будут слабыми — пластик слишком легкий материал. Можно рассчитывать только на бронебойное или фугасное действие ударной волной», — сказал Сивков.
Специалист не считает, что производство бомб через принтеры делает процесс дешевле, так как нужно закупать дорогой специфический пластик.
Политолог Рамиль Харисов сказал, что начатая на Украине печать снарядов на 3D-принтерах — это исключительно красивая демонстрация для Запада, которая показывает, что выделенные деньги не разворовали. Он подчеркнул, что осведомленность российской разведки о местонахождении складов с такими боеприпасами является вопросом времени, после чего эти снаряды сгорят в местах хранения.
Стоит ли России перенимать этот опыт
Военный эксперт Сивков говорит, что возможности 3D-технологий пока не могут полноценно заменить заводское производство боевых снарядов, поэтому России не нужно перенимать этот опыт.
Вместе с этим он отметил, что современные принтеры и так уже используются в российской оборонной сфере, но только в подходящих для этого областях.
«Броню для танка на принтере вы пока никак не сделаете, но мы уже производим на них некоторые детали для винтовок», — говорит эксперт.
Как работают 3D-принтеры, что с этой сферой в России
Напомним, современные аддитивные технологии, которые включают 3D-принтеры, позволяют упростить и сократить стоимость производства деталей.
Сначала с помощью 3D-моделирования создается трехмерная виртуальная модель объекта. Затем специализированная программа разбивает эту модель на тонкие горизонтальные слои. 3D-принтер использует загруженный в него материал, чтобы воссоздать данную ему модель слой за слоем, пока не получится запрашиваемый продукт.
Такие технологии уже активно используют в авиационной и космической промышленности, энергомашиностроении, металлургии, военно-промышленной-индустрии и в других областях.
В России технологиями 3D-принтеров пользуются большое количество корпораций и организаций, в том числе Ростех и входящая в его состав Объединенная двигателестроительная корпорация, Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Тушинский машиностроительный завод, «Воронежсельмаш» и другие предприятия со всей страны.
Пока в России 3D-принтеры в основном используют для производства прототипов, а не конечных изделий, но все больше компаний начинают пользоваться технологиями печати и для полноценных деталей.
Считается, что российское аддитивное производство все еще находится на начальной стадии развития. Подсчитано, что отставание России в этой сфере составляет около 20 лет. При этом ожидается, что усилиями властей этот разрыв будет постепенно сокращаться.
Так, в 2020 году российское правительство утвердило «Стратегию развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно плану, к 2030 году в стране будет создано около 180 центров аддитивных технологий.
Читайте также:
Печать 3D-снарядов на Украине назвали красивой картинкой для Запада
Военный эксперт оценил эффективность бомб ВСУ из 3D-принтеров
Гибель или перевыборы: какую участь готовят Зеленскому на самом деле
Обострение отношений Украины и Польши: Киеву предрекли мрачное будущее