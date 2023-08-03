Технологии террора: Украина использует 3D-принтеры для создания бомб Украина приспособила 3D-принтеры и нейросети для создания оружия. Нужно ли России перенимать такой опыт

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На территории Украины развивается производство снарядов с помощью 3D-принтеров и нейросетей. Волонтеры в производственных центрах разрабатывают модели бомб, тестируют их боеспособность в симуляциях, а затем «распечатывают» их. Кто создает эти бомбы, сколько они стоят и что о них говорят российские эксперты — разбирался NEWS.ru.

Почему Украина начала создавать 3D-бомбы

По данным The Economist, Киев испытывает снарядный голод и пытается компенсировать нехватку полевыми изобретениями.

Чтобы восполнить дефицит, украинские власти снабжают взрывчатыми веществами разработчиков-любителей, которые, используя подручные технологии вроде 3D-принтеров, создают снаряды и поставляют их ВСУ.

За этими взрывными устройствами закрепилось название «конфетные бомбы», а места, где их разрабатывают и производят, называют «кондитерские».

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Кто создает 3D-бомбы

Разработкой и производством оружия через технологии 3D-принтеров в основном занимаются центры в тылу. Среди них «Группа мастеров-волонтеров» из Киева и некая «Армия печати», которые ежедневно производят до 1000 бомб.

Созданием боевых снарядов также занимаются эксперты по технологиям принтеров и специалисты по оружию из европейских стран. С ноября 2022 года из Европы на Украину направили более 65 тыс. снарядов.

Источник The Economist сообщает, что таможенные службы Украины закрывают глаза на эти поставки и через таможню снаряды спокойно проходят как детские игрушки и подсвечники.

Сколько стоят 3D-бомбы

Хотя самодельные снаряды от любителей не заменяют заводское качество, у них есть свое преимущество — цена. Эммануэль Змудзински, который занимается производством 3D-снарядов в Польше говорит, что производство 26-сантиметрового корпуса бомбы под названием «Большое яйцо» обходится дешевле $4.

Самому принтеру также не обязательно быть самым навороченным и дорогим, так как для производства хватает функционала базовых моделей, которые стоят в районе $1000.

В чем особенности производства 3D-бомб

Многие центры по производству боеприпасов используют не только 3D-принтеры, но и другие современные технологии вроде популярных нейросетей.

К примеру, разработчики обращаются к искусственному интеллекту, чтобы тот смоделировал смертоносный потенциал разных типов осколков, в зависимости от углов их установки по отношению к заряду.

Особой популярность пользуется нейросеть ChatGPT от компании Open AI. Самые новые версии продукта отказываются работать с опасными для жизни запросами, но создатели бомб научились обходить эти ограничения.

Фото: Omar Marques/SOPA Images/Global Look Press

Какие есть примеры 3D-бомб

Среди известных разработок «кондитерских» — 800-граммовая противопехотная бомба «Кролик». С помощью 3D-печати отливается пластиковый корпус снаряда, который затем начиняют взрывчатым веществом С-4 и кусками металла, которые при детонации создают эффект шрапнели и наносят тяжелые раны.

«На испытаниях шрапнель из металла прорубает деревянные доски как масло», — описал возможности «Кролика» его разработчик.

Что говорят российские эксперты

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков сказал NEWS.ru, что хотя создание снарядов на 3D-принтерах и ускоряет процесс производства, такой подход негативно сказывается на боевых качествах бомб.

Эксперт отметил, что 3D-принтеры все еще не могут работать с очень прочными металлами, поэтому сделанные с их помощью бомбы не будут очень эффективны.

«Центры на Украине создают снаряды с пластиковым корпусом. Осколочные поражения от них будут слабыми — пластик слишком легкий материал. Можно рассчитывать только на бронебойное или фугасное действие ударной волной», — сказал Сивков.

Специалист не считает, что производство бомб через принтеры делает процесс дешевле, так как нужно закупать дорогой специфический пластик.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Рамиль Харисов сказал, что начатая на Украине печать снарядов на 3D-принтерах — это исключительно красивая демонстрация для Запада, которая показывает, что выделенные деньги не разворовали. Он подчеркнул, что осведомленность российской разведки о местонахождении складов с такими боеприпасами является вопросом времени, после чего эти снаряды сгорят в местах хранения.

Стоит ли России перенимать этот опыт

Военный эксперт Сивков говорит, что возможности 3D-технологий пока не могут полноценно заменить заводское производство боевых снарядов, поэтому России не нужно перенимать этот опыт.

Вместе с этим он отметил, что современные принтеры и так уже используются в российской оборонной сфере, но только в подходящих для этого областях.

«Броню для танка на принтере вы пока никак не сделаете, но мы уже производим на них некоторые детали для винтовок», — говорит эксперт.

Как работают 3D-принтеры, что с этой сферой в России

Напомним, современные аддитивные технологии, которые включают 3D-принтеры, позволяют упростить и сократить стоимость производства деталей.

Сначала с помощью 3D-моделирования создается трехмерная виртуальная модель объекта. Затем специализированная программа разбивает эту модель на тонкие горизонтальные слои. 3D-принтер использует загруженный в него материал, чтобы воссоздать данную ему модель слой за слоем, пока не получится запрашиваемый продукт.

Такие технологии уже активно используют в авиационной и космической промышленности, энергомашиностроении, металлургии, военно-промышленной-индустрии и в других областях.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

В России технологиями 3D-принтеров пользуются большое количество корпораций и организаций, в том числе Ростех и входящая в его состав Объединенная двигателестроительная корпорация, Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Тушинский машиностроительный завод, «Воронежсельмаш» и другие предприятия со всей страны.

Пока в России 3D-принтеры в основном используют для производства прототипов, а не конечных изделий, но все больше компаний начинают пользоваться технологиями печати и для полноценных деталей.

Считается, что российское аддитивное производство все еще находится на начальной стадии развития. Подсчитано, что отставание России в этой сфере составляет около 20 лет. При этом ожидается, что усилиями властей этот разрыв будет постепенно сокращаться.

Так, в 2020 году российское правительство утвердило «Стратегию развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно плану, к 2030 году в стране будет создано около 180 центров аддитивных технологий.

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