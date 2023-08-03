Военный эксперт оценил эффективность бомб ВСУ из 3D-принтеров Военэксперт Сивков назвал сделанные на 3D принетрах снаряды не очень эффективными

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Снаряды, которые печатают для ВСУ на 3D принтерах, ускоряют процесс производства, но негативно влияют на боевые качества бомб, заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. Он пояснил, что принтеры не могут работать с очень прочными металлами, поэтому сделанные на них бомбы ограниченно эффективны.

Многие центры на Украине делает на 3D-принтерах снаряды с пластиковым корпусом, а значит осколочные поражения от них будут слабыми, так как пластик слишком легкий материал. Можно рассчитывать только на бронебойное или фугасное действие ударной волной, — сказал Сивков.

По его словам, возможности 3D-технологий в области производства бомб пока что ограничены, поэтому Россия не отказывается от традиционного заводского производства снарядов. Сивков добавил, что российские военные используют современные принтеры в других более подходящих для этого сферах, вроде создания деталей для винтовок.

Ранее политолог Рамиль Харисов назвал печать снарядов на 3D-принтерах на Украине исключительно красивой демонстрацией Западу того, что выделенные деньги не украли. Он назвал происходящее «цирком и театром», не имеющими отношения к «чему-то военному»..