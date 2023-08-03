Печать 3D-снарядов на Украине назвали красивой картинкой для Запада Политолог Харисов назвал красивой картинкой печать снарядов на 3D-принтерах на Украине

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Начатая на Украине печать снарядов на 3D-принтерах является исключительно красивой демонстрацией Западу того, что выделенные деньги не украли, заявил в беседе с «360» политолог Рамиль Харисов. Он назвал происходящее «цирком и театром», не имеющими отношения к «чему-то военному».

ВСУ, не имея в достаточном количестве боеприпасов и возможности производить их самостоятельно, начали печатать оболочки для них на 3D-принтерах. Говорят, что некоторые из них даже срабатывают, но это не самое важное. ВСУ нужно показать, что они у них есть. Красивая картинка и отчет Западу, что деньги не украли. <...> Все это превращается в цирк и театр, но точно не во что-то военное, — высказал мнение эксперт.

Он также подчеркнул, что осведомленность российской разведки о местонахождении складов с такими боеприпасами является вопросом времени, после чего эти снаряды сгорят в местах хранения.

Ранее журналисты британского издания The Economist сообщили со ссылкой на источник, что на Украине печатают самодельные боеприпасы на 3D-принтерах. По данным издания, оболочки для них поступают из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников. Еженедельно создается около тысячи пластиковых корпусов.