В Британии рассказали, что Киев печатает бомбы на 3D-принтере The Economist: Киев печатает бомбы на 3D-принтере

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украина печатает самодельные боеприпасы на 3D-принтере, сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на источник. По его данным, оболочки для них поступают из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников. Издание пишет, что еженедельно создается около тысячи пластиковых корпусов.

Оболочки для бомб поставляют Украине также из-за рубежа, через таможню этот товар проходит под видом детских игрушек или подсвечников, — сказал источник.

По его информации, самодельные боеприпасы не являются прямой заменой изготовленным на заводе, однако у них есть свои преимущества, в частности низкая стоимость.

Ранее Reuters сообщило, что европейские производители оружия столкнулись с большой нехваткой квалифицированных работников на предприятиях из-за высокого спроса на продукции. По информации агентства, руководители предприятий стали приглашать пенсионеров, которые ранее трудились в отрасли, чтобы те делились опытом с начинающими специалистами. В качестве компенсации им предоставляют бесплатные обеды.

Как заявил ранее министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, страны Евросоюза планируют экстренно наращивать производство вооружения для собственных нужд и поставок на Украину, поскольку запасы оружия советского образца полностью исчерпаны. По его мнению, единственный для Европы путь в отношения с Россией — это вооружаться самим и вооружать Украину.