Европейских пенсионеров привлекли к производству оружия для Украины Reuters: производителям оружия в Европе не хватает работников из-за высокого спроса

Фото: МО Украины

Европейские производители оружия столкнулись с большой нехваткой квалифицированных работников на предприятиях из-за высокого спроса на продукцию, сообщает Reuters. По информации агентства, руководители предприятий стали приглашать пенсионеров, которые ранее трудились в отрасли, чтобы те делились опытом с начинающими специалистами. В качестве компенсации им предоставляют бесплатные обеды.

Этот неформальный обмен идеями оказывает превосходное и немедленное влияние на эффективность производственных процессов, особенно когда вы возобновляете производство продукции, которая уже давно не производится, — рассказал председатель чешской компании по производству боеприпасов STV Group Дэвид Хак.

Кроме этого, производители оружия в Польше и Чехии запустили ряд новых программ по набору и обучению рабочих, а также предложили им различные льготы, включая раздачу квартир.

Чешский производитель взрывчатки Explosia стал активно сотрудничать с местными университетами для привлечения сотрудников. Также руководство пытается автоматизировать производство с целью утолить кадровый голод. Компания из Польши WB Group с этой же целью стала принимать на работу за станком женщин.

Как заявил ранее министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, страны Евросоюза планируют экстренно наращивать производство вооружения для собственных нужд и поставок на Украину, поскольку запасы оружия советского образца полностью исчерпаны. По его мнению, единственный для Европы путь в отношения с Россией — это вооружаться самим и вооружать Украину.