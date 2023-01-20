ЕС будет экстренно наращивать производство вооружений для себя и Украины

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Страны Евросоюза планируют экстренно наращивать производство вооружения для собственных нужд и поставок на Украину, поскольку запасы оружия советского образца полностью исчерпаны, заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек. По его мнению, единственный для Европы путь в отношения с Россией — это вооружаться самим и вооружать Украину, передает ТАСС.

Мы, к сожалению, полностью опустошили свои запасы советских вооружений. Я ожидаю в Рамштайне [на встрече контактной группы по предоставлению военной помощи Киеву] сегодня широкого соглашения о поставках Украине новых вооружений. И для меня ясно, что единственный путь вперед, к сожалению — это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим, — цитирует министра агентство.

Его высказывание стало финальным в обсуждении отношений Евросоюза с Россией, больше никто из участников ничего не добавил.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Альянсу следует извлечь уроки из конфликта на Украине. По его словам, необходимо быть готовым к «окопным войнам в стиле Первой мировой войны», но в то же время уметь противостоять атакам беспилотников, заниматься развитием противовоздушной обороны (ПВО) и наращиванием запасов боеприпасов.

Накануне президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить очередной пакет военной помощи Киеву на сумму в $2,5 млрд. Предыдущий пакет был выделен в начале января. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал его шикарным новогодним подарком.