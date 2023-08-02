Обострение отношений Украины и Польши: Киеву предрекли мрачное будущее

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Владимир Зеленский

Отношения Украины и Польши находятся не в лучшем состоянии. Об этом сегодня заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире RFM FM. Как развивался конфликт двух стран и почему это невыгодно Киеву?

Яблоньский обратил внимание, что ухудшение отношений связано с последними действиями Киева. Недавно заместитель украинского посла в Варшаве был приглашен в польское внешнеполитическое ведомство.

«Разговор [с представителем посольства Украины] будет честным и конкретным. Как всегда. Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает», — отметил польский дипломат.

Он также подчеркнул, что в последнее время на Украине наблюдаются «некоторые эмоции». По его словам, их появление вызвано продолжением конфликта на территории страны. Яблоньский добавил, что Польша относится с пониманием к состоянию властей Киева, но призывает не делать выпады в сторону своих партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина очень ценит «историческую поддержку Польши».

«Киев не даст испортить отношения между польским и украинским народами, а эмоциям точно стоит остыть», — добавил он.

С чего начался конфликт Польши и Украины

Отношения Киева и Варшавы резко ухудшились 1 августа. Посол Бартош Цихоцкий был срочно вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности украинцев за помощь со стороны польских партнеров. Он также обратил внимание, что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для нее за последние месяцы и годы.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий чуть позже назвал вызов посла в МИД Украины недопустимым.

«В международной политике, в условиях продолжающегося противостояния и с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, такие ошибки не должны происходить», — возмутился он.

Моравецкий также добавил, что «интересы ни одной другой страны никогда не будут превалировать над интересами его государства». МИД Польши ответно вызвал посла Украины после такого шага со стороны Киева.

Почему конфликт Варшавы и Киева невыгоден именно Украине

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша хочет аннексировать Западную Украину, чтобы переселить туда всех беженцев, приехавших в страну после начала вооруженного конфликта.

«Когда Украина начнет разваливаться, а ее армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть государства для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев», — спрогнозировал он.

Ранее Макгрегор сделал предположение, что Польша «сровняет Львов с землей, если США одобрят операцию по захвату города».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала вызов посла Польши в украинский МИД после слов о неблагодарности со стороны Киева.

«На Банковой, видимо, смутно подозревают, что с польской помощью не все ладно, и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа», — считает дипломат.

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