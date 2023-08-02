В Польше назвали проукраинскую позицию властей страны ловушкой Myśl Polska: Польша загнала себя в тупик из-за своей проукраинской пропаганды

Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проукраинские взгляды Польши привели страну в тупик, написал в своем материале редактор сайта Myśl Polska Ян Энгельгард. Он отметил, что положение Украины, которая, по всеобщему мнению, борется за «свободную Европу», в том числе за Польшу, очень выгодно для Киева.

Продвижение пропагандистского тезиса о том, что Украина воюет за весь «свободный мир», за Европу, а значит и за то, чтобы Польше быть или не быть, — очень удобно властям в Киеве, потому что дает им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это «наша война», — написал Энгельгард.

Он напомнил о высказываниях польских политиков о «героической смерти украинцев за свободу» Польши. По мнению Энгельгарда, это абсурдное утверждение, которое не имеет ничего общего с реальностью.

Ранее антиукраинские баннеры на футбольном матче клуба «Шленск» из Вроцлава спровоцировали скандал. Болельщики вывесили на трибунах «нацеленные на украинцев» баннеры с надписями: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания за Волынь».

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что МИД Украины вызвал посла Польши и назвал неприемлемым заявление польского представителя, отвечающего за международную проблематику, Марчина Пшидача о неблагодарности Украины.