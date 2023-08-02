Польша и Украина поругались из-за высказываний киевских политиков Замглавы МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

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Отношения Украины и Польши заметно ухудшились из-за эмоциональных высказываний политиков Киева, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, которые приводит радиостанция RMF FM, стороны не могут достичь взаимопонимания, так как Украина неправильно относится к своим союзникам.

К сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает. Это вытекает из того факта, что к сожалению, там появились определенные эмоции. <...> Нельзя так относиться к своим союзникам, — заявил Яблоньский.

Руководитель бюро международной политики Польши Марчин Пшидач ранее нелестно высказался в адрес Украины. По его словам, страна не ценит ту роль, которую играет республика в последние несколько месяцев. Обмен обвинениями произошел на фоне сохранения властями Польши эмбарго на поставки украинского зерна.

Как сообщалось ранее, польский МИД вызвал посла Украины Василия Зварыча после заявления замглавы офиса президента страны Андрея Сибигы. Он утверждал, что заявления Варшавы об оказании значительной поддержки Киеву безосновательны и равнозначны вероломству.