«Не последний конфликт»: в ГД предрекли сложности между Киевом и Варшавой Депутат Госдумы Новиков заявил, что Варшава не перестанет поддерживать Киев

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Конфликт в отношениях между Польшей и Украиной не первый и не последний, поскольку они «заточены» на конфронтацию с другими нациями и народностями, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Однако, по его мнению, Варшава не перестанет поддерживать Киев ради своего статуса в НАТО.

Думаю, это не последний конфликт в отношениях между Киевом и Варшавой. Важно понимать, что Польша поддерживает Украину не ради Украины, а чтобы иметь определенный статус в НАТО, влияние там, иметь широкие коммуникации на украинских территориях со структурами власти. Лишаться этой возможности Варшава пока не готова, поэтому вряд ли она перестанет сейчас поддерживать Украину, несмотря на нынешнее ухудшение взаимоотношений, — рассказал Новиков.

Он напомнил, что у националистических режимов чаще всего такого рода напряжение возникает именно с соседними странами, что «выливается» в споры самого разного характера – политического, идеологического, приграничного.

В результате деструктивного поведения киевского режима, Россия была вынуждена начать СВО, чтобы обеспечивать свою безопасность, — сообщил Новиков.

Он добавил, что у Варшавы также возникают надежды на получение части украинских территорий, и поэтому им было бы логично отработать варианты идеологического обеспечения.

Как сообщалось ранее, польский МИД вызвал посла Украины Василия Зварыча после заявления замглавы офиса президента страны Андрея Сибигы. Он утверждал, что заявления Варшавы об оказании значительной поддержки Киеву безосновательны и равнозначны вероломству.